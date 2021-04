Ako je možné takto zdrhnúť? VIDEO Ďalší muž uložil do vozíka drahý tovar a... veď sa pozrite!

"V stredu 17. marca, krátko pred osemnástou hodinou, prišiel muž do nákupného centra a v sektore, kde sa predávajú hračky, si do svojho nákupného košíka naložil sedem škatúľ so stavebnicou. Ďalej sa mu podarilo odcudziť i holiaci strojček. Akonáhle mal "naložené", bez akýchkoľvek zábran odišiel hlavným vchodom z predajne. Celú jeho akciu zaznamenal kamerový systém v predajni," informovala v stredu hovorkyňa pražskej polície Hana Křížová.

Muž bol vysoký asi 180 cm s krátko strihanými vlasmi a tmavšou pleťou. V čase krádeže mal na sebe čiernu zimnú bundu, tmavosivú košeľu, tmavomodré džínsy a bielu športovú obuv. Podarilo sa mu odcudziť tovar v hodnote 15-tisíc českých korún (cca 580 eur).

Zdroj: Polícia ČR

Verejnosť sa v prípade informácií o hľadanom môže obrátiť na tiesňovú linku 158 alebo na ktorékoľvek policajné oddelenie. "Za trestný čin krádeže hrozí páchateľovi v prípade dolapenia a odsúdenia až dvojročný trest odňatia slobody," dodala policajná hovorkyňa.

Zdroj: Polícia ČR

Prípad z februára

Podobným spôsobom "nakupoval" aj muž v stredu 10. februára v obchodnom centre na Námestí osloboditeľov v Prahe 5. Tento sa tiež správal v predajni ako bežný zákazník, jazdil medzi regálmi a vybranú elektroniku, potraviny a drogériu ukladal usporiadane do nákupného vozíka, s ktorým potom vyšiel z predajne bez platenia. Spôsobil škodu taktiež v hodnote približne 15-tisíc českých korún.