KORONAVÍRUS Pandémia by sa dala dostať pod kontrolu za niekoľko mesiacov, tvrdí WHO

Zdroj: SITA/AP Photo/Thanassis Stavrakis

ŽENEVA - Medzinárodné spoločenstvo by dokázalo pandémiu koronavírusu dostať pod kontrolu za niekoľko mesiacov, ak by sa spravodlivo rozdeľovali dostupné zdroje. Na pondelňajšom tlačovom brífingu to uviedol šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, informovala agentúra Reuters.