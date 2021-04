Ďalší bolestivý vedľajší účinok očkovania? Po tejto vakcíne sa objavilo nebezpečné ochorenie

V posledných niekoľkých týždňoch sa v médiách množia správy o nežiaducich účinkoch po očkovaní proti koronavírusu. Teraz mali vakcíny Biontech / Pfizer spôsobiť novú očkovaciu reakciu, informovali izraelskí vedci. Podľa toho sa niektorí očkovaní ľudia nakazili herpetickými vírusmi.

Očkovaní ľudia majú pásový opar

Vedci z Sourasky Medical Center a Carmel Medical Center v Haife zistili, že u šiestich pacientov sa na koži vyvinul pásový opar, tiež známy ako herpes zoster. Vedci o tom informovali v odbornom časopise Rheumatology.

Herpes zasiahol týchto ľudí

Herpetická vírusová infekcia sa vyskytla u ľudí s autoimunitnými a zápalovými ochoreniami reumatického typu. Šesť zo 491 pacientov dostalo pásový opar. To je 1,2 percenta. Všetci pacienti mali mierne formy autoimunitných a reumatických chorôb a boli mladí. Všeobecne je herpes zoster pravdepodobnejší u ľudí starších ako 50 rokov. U piatich z očkovaných sa vyvinul pásový opar po prvej dávke a u šiestich až po druhej dávke. V súčasnosti sa však vedcom zatiaľ nepodarilo zistiť, či je za túto infekciu zodpovedná koronavírusová vakcína, alebo či je za tým iný dôvod.

Nutné sú ďalšie testy

„Nemôžeme povedať, že v súčasnosti je príčinou vakcína,“ povedala Dr. Victoria Furerová, hlavná autorka štúdie. Ďalej uviedla: „Môžeme povedať, že by to mohlo byť spúšťačom u niektorých pacientov.“ Lekárka uviedla, že bude potrebné vykonať ďalšie vyšetrenia. Je možné, že ľudia s autoimunitnými a reumatickými chorobami môžu byť očkovaní proti herpes zoster vopred, skôr ako dostanú koronavírusovú vakcínu. „Nemali by sme strašiť ľudí,“ povedala pre Jerusalem Post. "Všeobecné posolstvo znie, že sa treba očkovať. Je dôležité si to uvedomiť."

Takto sa rozvíja pásový opar

Na začiatku herpes zoster spôsobuje malú svrbiacu vyrážku. Keď tá zmizne, môže pretrvať nepríjemný a páliaci pocit. Ak sa pásový opar nelieči, môže poškodiť nervy a spôsobiť pretrvávajúcu bolesť.