Floyd podľa prokuratúry prosil o pomoc: Stačilo trochu súcitu, policajt mu nepomohol!

"George Floyd prosil dovtedy, kým bol schopný hovoriť," povedal Schleicher porote. "Jediné, čo bolo potrebné, bolo trochu súcitu, no v ten deň nebol preukázaný nijaký (súcit)," zdôraznil. "Z poslednej sily prosil o pomoc, no policajt mu nepomohol," dodal s tým, že Chauvin sa neriadil svojím výcvikom ani pravidlami použitia sily tamojšej polície.

Zdroj: SITA/Court TV via AP, Pool

Prokurátor tiež kritizoval, že obžalovaný Floydovi neposkytol prvú pomoc. "George Floyd nebol pre nikoho hrozbou, nikoho sa nesnažil zraniť," povedal. Chauvin musel podľa slov prokurátora vedieť, že Floydov život je v ohrození, keď mu deväť minút a 29 sekúnd kolenom kľačal na krku napriek tomu, že sa opakovane sťažoval, že nemôže dýchať. Poukázal na to, že expolicajt ignoroval Floydovo opakované volanie o pomoc, až kým sa neprestal hýbať a nestratil pulz.

Chauvin defense use-of-force expert Barry Brodd says a "perfectly compliant" suspect would have been "resting comfortably" on pavement during an arrest.



Steve Schleicher, prosecutor: "So attempting to breathe while restrained is being slightly non-compliant?"



Brodd: "No." pic.twitter.com/lJnntpix3G