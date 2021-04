Situácia okolo výbuchu vo Vrběticiach zrejme zhorší ekonomické vzťahy Česka s Ruskom, tvrdia analytici

PRAHA - Podozrenie zo zapojenia Ruska do výbuchu vo Vrběticiach podľa analytikov zrejme zhorší aj ekonomické vzťahy oboch krajín. Môže to prípadne negatívne ovplyvniť aj niektoré zákazky tuzemských firiem, napríklad zo strojárstva. Situáciu ovplyvní aj zhoršujúce sa vzťahy medzi EÚ a Ruskom, myslia si analytici. Zároveň upozorňujú na to, že Česko je závislé na rope a zemnom plyne z Ruska, čím sa by sa mohli riadiť aj prípadné opatrenia.

Česká republika vlani prvýkrát minimálne od roku 2005 dosiahla kladné bilancia pri obchode s Ruskom. Medziročne prešla z deficitu 2,3 ​​miliardy do prebytku takmer dvoch miliárd korún. Teraz možno očakávať oslabenie ekonomickej spolupráce, tvrdí hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda. V súvislosti s vrbětickými výbuchmi pripomenul, aký mali vplyv na rusko-britské ekonomické vzťahy útoky na bývalých agentov Alexandra Litvinenka a Sergeja Skripala a tiež obsadenie Krymu. Jeho obrat dosiahol maxima pred ruskou anexiou v Kryme v roku 2014. Spojené kráľovstvo teraz voči Rusku uplatňuje rad obchodných sankcií, kvôli ktorým je obrat vzájomného obchodu hlboko pod úrovňou v minulosti. Podobný vývoj, aj keď asi nie tak výrazný, možno podľa Kovanda očakávať aj v prípade Česka.

Obchod s Ruskom neutrpí len prípadom vo Vrběticiach, ale zrejme tiež postupne zhoršujúcimi sa vzťahmi medzi EÚ a Ruskom.Únia uplatňuje voči Rusku sankcie už od roku 2014 po anexii Krymu. Oslabuje to aj obrat českého obchodu s Ruskom. Teraz ďalšie vzťahy EÚ s Ruskom ohrozuje posilňovanie ruských vojsk pri ukrajinských hraniciach. "V prípade eskalácie vzťahov EÚ-Rusko je pre nás riziko odvetné opatrenia Ruska, ktoré by mohlo mnohé strojárske položky zaťažiť prohibitivnim clom či inak. Obchodná bilancia posledných rokov, z nášho pohľadu aktívny, by sa mohla otočiť do vyrovnania," uviedol ekonóm Capitalinked. com Radim Dohnal.

Dopad na export

Podľa analytikov by to malo dopad predovšetkým na export výrobkov z odboru strojárstva, najmä v automobilovom priemysle, farmácii, hračkárstve či vytváranie plastov.Vyhrotenie vzťahov s Ruskom môže mať v určitých prípadoch negatívny dopad aj na niektoré tuzemské firmy. Štěpán Škrečok z BH Securities v tejto súvislosti zmieňuje napríklad Škodu Auto, skupinu PPF a jej spoločnosť Home Credit, Hamé, Brano, Koh-i-noor a ďalšie.

Ekonómovia zároveň upozorňujú na dlhodobú závislosti Česka na ruskej rope a zemnom plyne. "Nejde si predstaviť, že by sme dovoz obmedzili počas niekoľkých mesiacov," myslí si Dohnal. Aj podľa Kovanda bude práve energetická závislosť ovplyvňovať mieru utlmenie obchodu s Ruskom a prípadné obmedzenia. Podľa Škrečka súčasná situácia potvrdzuje, že štát by mal viac dbať na diverzifikáciu zdrojov energetických surovín a znižovať tak ruský vplyv.