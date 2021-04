Vyhrotená situácia na Ukrajine: VIDEO Výzva pre Rusko! Ak bude konať neuvážene, draho za to zaplatí

Kuleba do Bruselu prišiel na mimoriadne rokovanie v rámci partnerskej rady NATO - Ukrajina, o ktoré Kyjev požiadal kvôli vyhrotenej situácii na východe krajiny, kde pri obnovených bojoch zomrelo podľa ukrajinskej strany niekoľko vojakov.

Ukrajinská armáda sa obáva, že zhromažďovanie desiatok tisíc ruských vojakov pri hraniciach a na okupovanom Kryme môže byť priamou hrozbou pre jej bezpečnosť, Moskva naopak tvrdí, že chce hájiť bezpečnosť vlastnú.

"Rusko musí ihneď ukončiť toto zhromažďovanie jednotiek vnútri Ukrajiny a pri jej hraniciach, ukončiť provokácie a okamžite znížiť napätie," povedal dnes Stoltenberg. Aliancia bude podľa neho pokračovať v podpore ukrajinských síl a hľadať cesty, ako ju rozšíriť. O možnom posilnení spojeneckých jednotiek v čiernomorskej oblasti, ktoré žiada Kyjev, však konkrétne nehovoril.

Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco, Pool

Ukrajina chce situáciu riešiť diplomaticky, ale nebude strácať čas

Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba vysvetlil, že so Stoltenbergom sa v Bruseli zišli, aby "zabránili chybám urobeným v roku 2014, keď Rusko konalo veľmi rýchlo a realizovalo svoje vojenské ciele na Donbase a na Kryme, zatiaľ čo západní partneri sa rozhodovali, ako reagovať".

"Rusko nás tentoraz nebude môcť zaskočiť," uviedol Kuleba. "Ukrajina a jej partneri zostávajú silní. Nebudeme strácať čas. A ak Moskva začne novú špirálu násilia alebo bude konať neuvážene, draho za to zaplatí," uviedol Kuleba.

Ukrajinský minister súčasne zdôraznil, že "Ukrajina si nepraje vojnu a neplánuje žiadnu ofenzívu ani eskaláciu". Ubezpečil, že "Ukrajina sa zaviazala", že na riešenie konfliktu v Donbase využije diplomatické a politické nástroje. Kuleba sa domnieva, že teraz existujú všetky predpoklady pre to, aby bol zastavený postup ruskej agresie, ale dokonca aj na to, aby Rusko bolo donútené stiahnuť sa z dočasne okupovaných ukrajinských území.

Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco, Pool

"Ukrajina môže opäť obnoviť svoju suverenitu pozdĺž celej svojej hranice," uviedol Kuleba. Pripomenul, že v roku 2014 si nikto nedokázal predstaviť, že by sa Rusko mohlo dostať tak ďaleko do hĺbky ukrajinského územia, do Doneckej a Luhanskej oblasti i na Krym.

"Rusko podľa svojich stratégií chcelo rozdeliť Ukrajinu na polovicu a vytvoriť Novorusko. Tento plán sa nerealizoval, a to kvôli protiopatreniam Ukrajiny a za cenu obety armády," uviedol šéf ukrajinskej diplomacie. Poznamenal v tejto súvislosti, že zahraniční partneri Ukrajiny a jej spojenci zohrali dôležitú úlohu, keď zastavili Rusko "tam, kde je teraz".