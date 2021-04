VIDEO Bývalý veľvyslanec vzbudzuje strach: Najhorší scenár! Putin môže v Európe rozpútať vojnu

Michal McFaul, bývalý veľvyslanec USA pri Obamovej administratíve v Moskve, v súčasnosti vyslovil varovné slová. V rokoch 2012 až 2014 bol McFaul americkým mužom s väzbami na Kremeľ. Teraz varuje, že ruský prezident Vladimir Putin svojím konaním riskuje otvorenú vojnu v Európe. Michael McFaul, ktorý v súčasnosti opäť učí politológiu na Stanfordskej univerzite, hovorí o zhromažďovaní ruských vojakov na ukrajinských hraniciach.

Podľa bývalého veľvyslanca je vojna možná

Podľa BBC Radio 4 si McFaul myslí, že Putin tak chce otestovať nového amerického prezidenta Joea Bidena. Ako zareaguje muž v Bielom dome? Mohol by ruský prezident ísť ešte o krok ďalej? Aj keď nervy v západnej Európe ešte nie sú také napäté a diplomatická odpoveď je vždy najpravdepodobnejšou reakciou, McFaul naďalej načrtáva teoretické možnosti. Samozrejme, treba si tiež zvážiť, ako by mohol vyzerať „Worst-Case-Scenario“, pretože výhražné gestá sa v histórii viackrát zvrhli na vojenský konflikt.

A koľko predstavivosti treba mať na to, že ruská armáda napadne Ukrajinu pod zámienkou „oslobodenia“ rusky hovoriacich častí obyvateľstva na východe krajiny, pretože týchto ľudí považuje za ruských občanov? Stačí si spomenúť na krymský konflikt. Dôsledky si môžete predstaviť: „Ak by sa to stalo, ukrajinská vláda a ukrajinská armáda by reagovali, o tom nepochybujem, a potom by ste v Európe mali vojnu medzi dvoma veľmi pôsobivými armádami,“ uviedol McFaul podľa novín.

Vladimir Putin posilňuje vojenské jednotky na hraniciach s Ukrajinou

Predpokladá sa, že Rusko teraz umiestnilo viac ako 80-tisíc vojakov pozdĺž východnej hranice Ukrajiny. Hovorkyňa ukrajinského prezidenta Julia Mendelová uviedla, že 40-tisíc vojakov je umiestnených na Kryme a ďalších 40-tisíc je umiestnených v blízkosti sporného regiónu Donbas. Videá tiež ukazujú tanky, mobilné delostrelectvo, húfnice, obrnené transportéry a vozidlá, ktoré sa prepravujú na front. Mnoho z nich je sústredených v tábore neďaleko mesta Voronež, asi 180 kilometrov od hraníc.

Mendelová dodala, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal o rozhovory s ruským prezidentom Putinom o zvýšení počtu vojakov, zatiaľ však nedostal odpoveď. Zelenskyj tento týždeň pricestuje do Paríža, aby diskutoval o zvyšovaní napätia s európskymi spojencami.