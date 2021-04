Ak Ukrajina zintenzívni akcie v Donbase, bude to jej koniec: Rusko je pripravené brániť obyvateľov

Podľa Kozaka by eskalácia situácie "nebola výstrelom do nohy, ale do tváre". Moskva, ako varoval, je pripravená brániť obyvateľov Donbasu s ruskými pasmi, ak to bude nevyhnutné. "Všetko závisí od rozsahu požiaru. Ak dôjde k srebrenickému masakru, ako hovorí náš prezident Vladimir Putin, pravdepodobne budeme nútení ich brániť. Dnes sú ozbrojené formácie, zocelené sedemoročnou bitkou, schopné udržať obranu. Dúfam, že to nebude potrebné," uviedol Kozak.

Zdroj: TASR/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Západné krajiny v uplynulých dňoch opakovane vyjadrili znepokojenie nad informáciami ukrajinskej armády o hromadení ruských síl pozdĺž hraníc s Ukrajinou. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov zase zdôraznil, že pohyb ruských jednotiek po území Ruska by iné štáty nemal nijako znepokojovať, pretože ich táto situácia nijako neohrozuje. Zopakoval tiež, že to, čo sa deje v Donbase, je vnútorný konflikt Ukrajiny, na ktorom sa ruské jednotky nikdy nezúčastnili.

Na miesto smeroval aj ukrajinský prezident Zelenskyj

Situácia v Donbase sa začala zhoršovať koncom februára, a to aj napriek dohode o ďalších opatreniach na zabezpečenie prímeria uzavretého 22. júla 2020. Na kontaktnej línii v Donbase sa obnovili intenzívne prestrelky. Na oboch stranách sú padlí a ranení vrátane civilistov. Ukrajina obvinila z eskalácie samozvané proruské republiky v Donbase. Doneck a Luhansk zasa ako na hlavný dôvod zhoršenia situácie poukázali na nedodržanie júlových dohôd zo strany Kyjeva.

Zdroj: TASR/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Oblasť konfliktu vo štvrtok navštívil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Predstavitelia samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) už medzičasom deklarovali, že jeho cesta nie je prejavom želania riešiť situáciu nenásilným spôsobom.