Neobvyklý jav: Vo väčšine krajín EÚ klesla nádej dožitia, na Slovensku až o takéto číslo!

Najvyšší pokles zaznamenalo Španielsko, kde sa stredná dĺžka života znížila o viac ako rok a pol, informoval v stredu Eurostat. O zhruba rok a pol klesla aj v Bulharsku, Litve, Poľsku a Rumunsku. V Českej republike indikátor zaznamenal prepad o jeden rok. České deti narodené v roku 2020 by sa tak mali v priemere dožiť 78 rokov a troch mesiacov. To je rovnaký údaj ako v roku 2013. O jeden až dva mesiace sa stredná dĺžka života zvýšila v Dánsku a Fínsku. Slovensko kleslo o 0,9 roka. Slovenské deti narodené v roku 2020 by sa tak mali v priemere dožiť 76 rokov a deväť mesiacov.

Nádej dožitia uvádza predpokladaný vek, ktorého sa dožijú deti narodené v danom roku. Údaj výrazne ovplyvňujú stav zdravotníctva, životného prostredia, hospodárstva či bezpečnostná situácia v krajine.

Zdroj: Eurostat

Kvôli chýbajúcemu údaju z Írska Eurostat nezverejnil únijný priemer za minulý rok. Ten však bude takmer určite nižší ako v roku 2019, kedy únijné nádeje dožitia predstavovali 81 rokov a štyri mesiace.

V roku 2019 bol údaj najvyšší v Španielsku, kde dosahoval 84 rokov. Tento rok je Španielsko druhé spoločne s Talianskom a Švédskom. V týchto troch krajinách ukazovateľ dosiahol 82 rokov a päť mesiacov. Najvyšší bol na Malte s 82 rokmi a ôsmimi mesiacmi. Najnižší bol v Bulharsku s 73 rokmi a ôsmimi mesiacmi a v Rumunsku s 74 rokmi a tromi mesiacmi.

Nádej dožitia sa v posledných desaťročiach v európskych krajinách zvyšovala. Od 60. rokov v západnej Európe rástla každé desaťročie aj o dva roky, v posledných dekádach sa ale rast spomaľoval. Eurostat poukázal, že pokles bol zaznamenaný v čase, keď štáty Európskej únie čelili pandémii covidu-19.

Tento rok Eurostat uviedol, že počas trvania epidémie v minulom roku, a síce od marca do decembra, zomrelo o 580-tisíc ľudí viac, ako bol priemer z predchádzajúcich rokov.