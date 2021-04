Ťažký postcovidový syndróm nepostihuje len tých, ktorí s ochorením ležali v nemocnici, varuje lekár

VIDEO Primárka novozámockej neurologickej kliniky upozornila na narastajúci počet "long" covidových pacientov

Negatívnym testom na covid-19 sa toto ochorenie v mnohých prípadoch nekončí. Niektorí ľudia totiž po tom, ako prekonali vírus, majú problémy kašľaním, dýchaním či inými bežnými činnosťami. Nepomáhajú im však nijaké vitamíny a ani antibiotiká. Server Novinky.cz odvolávajúci sa na českyćh zdravotníkov upozornil, že veľa lôžok a prístrojov slúži práve pacientom, ktorí už dávno nie sú pozitívni na nový koronavírus.

Lekár Vladimír Šrámek z Anesteziologicko-resuscitačnej kliniky FN u sv. Anny v Brne uviedol že postcovidovým syndrómom trpia predovšetkým pacienti, ktorí mali ťažký priebeh covidového ochorenia. Po prepustení z nemocnice je totižto málokto fit. „Čaká ich dlhá, náročná rekonvalescencia. Sledujeme ich v troj, šesť a dvanásťmesačných intervaloch. Zatiaľ nemôžeme dať jasnú odpoveď, ale takmer u všetkých pacientov po troch mesiacoch pretrvávajú fyzické aj psychické problémy. Napríklad únava, poruchy spánku, dýchavičnosť, zlá fyzická kondícia, sklony k depresiám,“ priblížil doktor.

Viacerí prepustení pacienti preto musia vyhľadať pomoc praktických lekárov. Medzi nimi sú ale aj tí, ktorí mali ľahší priebeh covidu-19. „S postcovidovým syndrómom prichádzam do styku denne. A nehovorím iba o pacientoch, ktorí si prešli ťažkým priebehom ochorenia a ich stav vyžadoval intenzívnu liečbu v nemocnici. Niektorí mali úplne ľahký priebeh, no aj tak ku mne prichádzajú s ťažkým postcovidovým syndrómom,“ skonštatoval praktický lekár Rodion Schwarz.

„Ide o nešpecifické príznaky mimo rámec ochorenia. Z ničoho nič ľudia trpia ťažkou nevysvetliteľnou únavou, tráviacimi ťažkosťami, doznievajúcim kašľom, na ktoré nič nezaberá vrátane antibiotík. Pacient jeden deň zabehne päť kilometrov a na druhý deň má problém prejsť pár stoviek metrov k lekárovi. Takéto skoky vysvetlenie nemajú,“ dodal Schwarz.

Pomáhajú infúzie

Schwarz sa celé mesiace usiloval nájsť spôsob, ako ľuďom po prekonaní koronavírusu pomôcť. „Prejavy nazývané postcovidovým syndrómom medicína častokrát nevie vysvetliť. Je potrebné zvoliť viac úrovní liečby. Ja to riešim tak, že odoberiem krv, zmeriam saturáciu kyslíka. Pacient má napríklad subjektívny pocit, že jeho krv sa neokysličuje, ale kyslíku má dosť. To má vysvetlenie psychogénne. Ale vždy to tak nie je. Čo sa nám nakoniec osvedčilo, je infúzna terapia,“ vysvetlil doktor.

„Po covide tráviaci trakt častokrát dobre neprijíma tablety. Keď pacient užije tisíc miligramov vitamínu C, telo si vezme sotva sto a zvyšok vylúči. Ale ak idú vysoké dávky vitamínov a minerálov priamo do žily, tak to funguje. A ako možno zatiaľ jediné zaberá,“ podotkol Schwarz.