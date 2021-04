KORONAVÍRUS Pandémia spôsobila prudký nárast nechceného javu u dievčat

"Bola to chyba," hovorí Gifty Nouaková, ktorá mala sedemnásť rokov, keď vlani v decembri otehotnela. Do Akkry prišla pred rokom za lepším životom. Predstavovala si, že bude pracovať a súčasne si našetrí peniaze na to, aby mohla dokončiť školu. Keď zistila, že čaká dieťa, chcela ísť na potrat, ale priateľova rodina to odmietla. Teraz nemôže pracovať ani sa vrátiť do školy. Nevie, čo bude robiť.

Zdroj: Getty Images

Pandémia vlani pripravila dvanásť miliónov žien po celom svete o prístup k antikoncepcii, čo viedlo k 1,4 miliónu nechcených tehotenstiev, uviedol minulý týždeň Populačný fond OSN (UNFPA). V Ghane sa žiadne štatistiky na túto tému nevedú, ale spolky pomáhajúce ženám odhadujú, že 14 percent dievčat mladších ako 19 rokov počas dospievania otehotnelo. A to, že vláda kvôli koronavírusu pred rokom zavrela školy, počet týchto tehotenstiev ešte zvýšilo, vysvetľuje Sarah Lotus Asareová, ktorá dievčatám pomáha ako dobrovoľníčka. "Školy predstavujú ochranu. Poskytujú im cieľ, povzbudenie a rámec. Keď zrušili výučbu, žiačky prepadli nečinnosti a ocitli sa bez dohľadu dospelých," tvrdí.

Drvivá väčšina dospievajúcich nepoužíva žiadnu antikoncepciu. Podľa jednej štúdie nejakú ochranu používalo minulý rok len 18,6 percenta sexuálne aktívnych tínedžerov. V krajine s mimoriadne silným náboženským cítením potrat nepripadá do úvahy. Povolený je jedine v prípade znásilnenia, incestu, poškodenia plodu či ohrozenia zdravia matky. "Obyvatelia Ghany sú prevažne nepriateľskí už voči samotnej myšlienke sexuálnej výchovy. Niektorí si myslia, že povzbudzuje sexuálne vzťahy medzi dospievajúcimi ľuďmi a že najlepšou antikoncepciou je zdržanlivosť," vraví aktivistka Esi Prahová.

Zdroj: Getty Images

Predvlani pokus vlády a OSN spustiť program zameraný na sexuálnu výchovu vyvolal vlnu nevôle a musel byť ukončený. Hlavným dôvodom, prečo maloleté dievčatá otehotnejú, je ale chudoba. Podľa údajov z roku 2017 žilo 46 percent obyvateľstva Ghany pod prahom chudoby, pandémia to ale ešte zhoršila. "Niektorí rodičia nedokážu zabezpečiť potreby svojich detí. Chudobné dievčatá sa potom ponúkajú mužom za peniaze. Nie je to ich chyba, robia to kvôli prežitiu," vysvetlil zástupca v chudobnej štvrti hlavného mesta Theophilus Isaac Quaye. Školský poriadok síce nezakazuje mladým mamičkám vrátiť sa do lavíc po pôrode, ale v skutočnosti sa to takmer vôbec nestáva, či už kvôli obavám z posmechu alebo kvôli nutnosti uživiť sa. "Keď otehotnieš, uvedomíš si, že sa situácia zhoršila. Ale východisko nemáš a medzitým musíš nakŕmiť ďalší hladný krk," uzavrela Asareová.