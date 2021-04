Svedok, ktorý prežil pád vrtuľníka s Petrom Kellnerom (†56), chce vypovedať: Prečo záchranári nedostali správu?

Petr Kellner Zdroj: Roman Vondrous/CTK via AP

Vrak havarovanej helikoptéry Airbus AS350B3 bol prevezený do Anchorage, kde ho skúma dvanásťčlenný tím vyšetrovateľov. Johnson portálu Alaska's News Source povedal, že sa im podarilo získať časť elektroniky k palivovému systému vrtuľníka. Na nej sa ukladajú dáta o tlaku, rýchlostiach a teplotách. Tieto informácie by mohli pomôcť pri vyšetrovaní, a tak NTSB túto elektroniku poslal výrobcovi vrtuľníka do Francúzska na ďalšiu analýzu. Tím NTSB našiel tiež vysielacie zariadenie, ktoré v prípade havárie dokáže o núdzovej situácii upovedomiť záchranárov a odovzdať im GPS súradnice stroja. V prípade nehody vrtuľníka, v ktorom letel Kellner, záchranári žiadnu takúto informáciu z doposiaľ nejasných dôvodov nedostali.

Zdroj: SITA/Lance Flint/Alaska Mountain Rescue Group via AP

"Záchranné koordinačné centrum toto upozornenie nedostalo. Takže budeme pátrať po tom, prečo sa tak stalo," povedal Johnson. "Neviem, či to (zariadenie) bolo poškodené. Našli sme ho, ale iba ho vyhodnocujeme," dodal. Uviedol tiež, že do tímu vyšetrovateľov bol špeciálne kvôli tomuto prípadu povolaný expert, ktorý sa zaoberá šancou ľudí nehodu prežiť.

Zdroj: SITA/Lance Flint/Alaska Mountain Rescue Group via AP

Kellner vo svojich 56 rokoch zahynul, keď si so skupinou sprievodcov a známych vyrazil na heliskiing, pri ktorom jazdci na lyžiach alebo snowboarde vystupujú z vrtuľníka do voľného terénu. Vrtuľník však severne od najväčšieho aljašského mesta Anchorage narazil do hory blízko ľadovca Knik a potom sa valil niekoľko sto metrov po svahu dole. Zahynul pilot a štyria z piatich členov posádky. Jediným zachráneným je bývalý český reprezentant v snoubordingu, 48-ročný David Horváth, ktorý skončil vo vážnom stave v nemocnici Providence Alaska Medical Center v Anchorage. Podľa Johnsona z NTSB je síce ochotný vypovedať, ale zatiaľ toho nie je schopný. "Zrejme to chvíľu potrvá," cituje Anchorage Daily News Johnsona.

Zdroj: SITA/Lance Flint/Alaska Mountain Rescue Group via AP

Horváthov stav sa na konci minulého týždňa lepšil a zástupcovia nemocnice v stredu ČTK povedali, že tohto pacienta už nemajú v evidencii. Či to znamená, že bol Horváth z nemocnice prepustený, nie je však jasné. Horváthovo meno mohlo byť vyradené zo zoznamu pacientov, o ktorých stave môže nemocnica podávať informácie.

David Horváth Zdroj: profimedia.sk

Okrem 56-ročného Kellnera prišli pri havárii z 27. marca o život aj český tréner snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dvaja horskí vodcovia: Gregory Harms a Sean McManamy.