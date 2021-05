Unikátne VIDEO Petra Kellnera (†56): Pravý obraz miliardára! Nelichotivé slová na adresu Čechov

PRAHA - Miliardár Petr Kellner, ktorý zahynul pred dvomi mesiacmi na Aljaške pri páde vrtuľníka, by dnes oslávil 57. narodeniny. Okolo najbohatšieho Čecha, ktorý sa vyhýbal publicite a snažil sa chrániť súkromie svojej rodiny, vzniklo viacero fám. Blízki tvrdia, že nie sú pravdivé. Investičná spoločnosť PPF, ktorej bol majiteľom, teraz zverejnila zostrih videí, ktoré majú odrážať to, akým v skutočnosti bol. Pre Čechov nie sú niektoré jeho výroky veľmi lichotivé.

Riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou vo firme PPF Vladimír Mlynář v stredu na twitteri uviedol, že tento zostrih ukazuje ozajstného Kellnera. S médiami Kellner komunikoval zriedka. Na videu tiež hovorí, že je podnikateľ aj otec, konzervatívec aj liberál. Napríklad v roku 2019 vo výročnej správe PPF uvádzal, že je Európa ovládaná rovnostárstvom a relativizovaním tradičných hodnôt. "Naozaj ho, žiaľ, poznalo len málo ľudí, ale existuje pár historických záznamov, kde je aspoň trochu vidieť, aký naozaj bol," vysvetlil Mlynář.

Zítra by Petr Kellner oslavil 57. narozeniny. Doopravdy ho bohužel znalo jen málo lidí, ale existuje pár historických záznamů, kde je alespoň trochu vidět, jaký doopravdy byl. Celé video je na https://t.co/rMitEDdD72. — Vladimír Mlynář (@mlyvla) May 19, 2021

O českej náture a oddychu v McDonalde

Kellner na jednom zo záznamov napríklad hovorí, že sa mu podarilo vybudovať firmu, ktorá má ohlas vo svete. Nedarí sa ale podľa neho, aby Česi boli pyšní na niekoho, kto uspel vo svete. "Veľmi to súvisí s tou českou náturou, a to je závisť. To sa asi neprelomí, to tak jednoducho je," povedal.

Na ďalšom zázname, z firemnej prezentácie, Kellner obecenstvu zdôrazňuje, že ich musí práca baviť. Ak človeka práca nebaví, tak si má dať pauzu, a potom s firmou riešiť, či môže robiť napríklad niečo iné. "A keď ani tu nenájdete cestu, tak potom je lepší 'mekáč', najlepší, super - okienko, oddýchnuť si," dodal.

Zdroj: Twitter/Vladimir Mlynář, PPF Group

A čo prezradil Kellner o sebe?

O sebe Kellner v zostrihu hovorí, že je podnikateľ aj otec. "Som introvert. Ja vlastne nemám rád nejaké veľké spoločnosti, veľké zhromaždenia. Ale hlavne chránim rodinu, súkromie," uviedol.

K politickému zameraniu vyhlásil, že sa považuje za pravicového človeka so silným sociálnym cítením. "Petr Kellner je konzervatívny človek a zároveň liberál," povedal. V úvodnom slove k výročnej správe PPF v roku 2019 Kellner hovoril o ohrození tradičných hodnôt. "Dnešná západná spoločnosť, a najmä Európa, je ale stále viac ovládaná ideológiou individuálnej nárokovosti, rovnostárstvom a relativizovaním tradičných hodnôt," napísal vtedy.