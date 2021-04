Pohreb Petra Kellnera (†56): FOTO z obradu na nezvyčajnom mieste, takto vyzerala rozlúčka

"Cez víkend sme sa definitívne rozlúčili s PK. Ďakujem všetkým, ktorí mu v uplynulých dňoch venovali pozitívnu spomienku," uviedol Mlynář. Podľa snímky zverejnenej Mlynářom, boli rakva aj katafalk, na ktorom stála, bohato zdobené kvetmi. Pred rakvou v záhrade medzi vysokými stromami stáli čiernobiele fotografie Kellnera a pod nimi ležali vence.

O víkendu jsme se definitivně rozloučili s PK… děkuji všem, kteří mu v uplynulých dnech věnovali pozitivní vzpomínku. pic.twitter.com/wsL9zaq16v — Vladimír Mlynář (@mlyvla) April 12, 2021

Kellnerove ostatky dopravilo podľa Blesku do Česka v piatok súkromné lietadlo PPF. Lietadlo pri tom symbolicky preletelo nad Českou Lípou, čo je Kellnerovo rodné mesto.

Smrť na Aljaške

Kellner zahynul, keď vyrazil na heliskiing, pri ktorom sú jazdci na lyžiach alebo snowboarde vysadzovaní z vrtuľníka do terénu. Vrtuľník narazil do hory a potom sa valil niekoľko sto metrov po svahu dole. Zahynul pilot a štyria z piatich cestujúcich. Ako jediný prežil bývalý český reprezentant v snowbordingu David Horváth.

Zdroj: SITA/Lance Flint/Alaska Mountain Rescue Group via AP

Za haváriou zrejme nebola technická porucha, ale súhra nešťastných náhod, poveternostných a pristávacích podmienok. Českému rozhlasu - Rádiožurnálu to v piatok povedal Mlynář, podľa ktorého to plynie z informácií od Horvátha. Vrak helikoptéry skúma tím vyšetrovateľov a predbežnú správu o nehode zverejní americký Národný úrad pre bezpečnosť v doprave (NTSB) 13. apríla.

Zdroj: Roman Vondrous/CTK via AP

Podnikateľ a finančník Petr Kellner mal povesť jedného z najvplyvnejších Čechov. Ovládal podiel takmer 99 percent v investičnej skupine PPF, ktorá investuje do radu sektorov a pôsobí na troch kontinentoch. Kellner bol najbohatším Čechom, od marca roku 2006 ho časopis Forbes radil do svetového rebríčka miliardárov. Podľa posledného rebríčka z tohtoročného apríla bol Kellner vlani 110. najbohatším človekom na svete s majetkom v hodnote 17,5 miliardy dolárov (14,7 miliardy eur). "Viem, že je to čítavé, ale nie je to najdôležitejšie," povedal pred rokmi Kellner k podobným rebríčkom v jednom zo vzácnych rozhovorov pre médiá v denníku Mladá fronta Dnes.