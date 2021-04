Emocionálne slová o Petrovi Kellnerovi (†56): Človek s veľkou charizmou! Mal dôvod strážiť si súkromie

"Ja som mal to šťastie, že som s ním pracoval jedenásť rokov. Je to podobné ako to, čo sa opisuje v životopise Steva Jobsa - schopnosť vidieť veci inak. A mal samozrejme aj veľkú odvahu," povedal Vladimír Mlynář o zdroji úspechu Petra Kellnera, ktorý sa do rebríčka svetových miliardárov agentúry Bloomberg dostal už 15 rokmi. Časopis Forbes minulý rok jeho majetok odhadol na 14,9 miliardy eur. Na tieto nevídané finančné pomery sa však podľa Mlynářa snažil žiť Kellner v rámci možností normálny život. "Mal úplne normálnych kamarátov a svoje koníčky. Miloval nadovšetko svoju rodinu, prácu, šport a tiež Českú republiku," uviedol Mlynář.

Zdroj: Roman Vondrous/CTK via AP

Napriek tomu, že si mohol už len užívať, Petr Kellner riadil skupinu PPF na dennej báze. Nerozmýšľal nad tým, že by potreboval k životu väčšie lietadlo, ale práve nad podnikaním, pri ktorom už však nešlo o financie samotné. Práca ho bavila. Podľa Mlynářa bol veľmi charizmatický človek, o čom možno málokto vedel. Chránil si súkromie, pretože miloval svoje deti a manželku a nechcel byť nikdy žiadnou celebritou. "Vedel, že neexistuje kompromis byť málo známy," uviedol Mlynář.

Zdroj: PPF

Skupina PPF však nemala v očiach ostatných iba dobrú povesť. Kritika v Česku Kellnera veľmi trápila. "Ja som vždy hovoril: "Musíte hovoriť," ale rozhodnutie bolo zachovať rodine súkromie. Ja som to chápal a nakoniec aj obdivoval, pretože to bol jeden z dôvodov, prečo som pre neho pracoval," vysvetlil Mlynář. Podľa neho kritika vychádzala z neprávd a poloprávd. "Najviac klebiet šíria ľudia, ktorí o PPF a Petrovi Kellnerovi nič nevedeli," dodal.

Zdroj: profimedia.sk

Kellner nechcel zverejňovať svoje fotografie, vďaka čomu sa mu podarilo zostať nenápadný. "Žil normálne v Prahe, chodil do bakeshopov a na množstvo miest, kde ho ľudia stretávali... a nespoznali, že stojí vedľa mňa on"," uviedol Mlynář, ktorý však priznal, že možno urobili v komunikácii aj chyby, ale priepasť medzi tým, aký bol Kellner a aký je jeho mediálny obraz u niektorých ľudí, je veľmi veľká.

Asi nejtěžší mediální rozhovor, co jsem kdy dělal. Přemohly mne částečně emoce, takže jsem půlku toho, co jsem chtěl, ani neřekl. Možná někdy příště. A děkuji @MichalKubal za trpělivost.https://t.co/uEClR2Mgpk — Vladimír Mlynář (@mlyvla) March 31, 2021

O tom, čo sa stalo na Ajlaške, nemá Vladimír Mlynář podľa svojich slov bližšie informácie. Spomenul akurát to, že sa na poslednú chvíľu vymenil pilot vrtuľníka, pretože niekto dostal koronavírus. Dúfa, že viac sa dozvedia od Čecha Davida Horvátha, ktorý jediný tragédiu prežil a nachádza sa vo vážnom stave v nemocnici v hlavnom meste Anchorage. "Petr Kellner bol človek, ktorý mal rád adrenalín. On športoval hrozne veľa, robil aj kiting a jednoducho sa tým športoval venoval," povedal Mlynář, ktorý označil svoj rozhovor pre ČT24 za najťažší vo svojom živote.