Úžasná správa: O krok bližšie k výhre nad rakovinou! Vedci vyvinuli novú protinádorovú látku

Článok o výzkume publikoval časopis Cancer Research, informovala v utorok Akadémia vied ČR. Tím už požiadal o patenty v Európskej únii a v Spojených štátoch. Na projekte spolupracovali odborníci z Biotechnologického ústavu AV, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej (PRF UK) a firmy Smart Brain.

Schéma pôsobenia mitochondriálne cieleného deferoxamínu na nádorové bunky Zdroj: Akadémia vied ČR

Podľa vedcov je kombinácia zacielenia na mitochondrie a narušenie metabolizmu železa nádorových buniek nový prístup, ktorý výrazne potláča rozvoj nádoru. Vedúci Laboratória nádorovej rezistencie Jaroslav Truksa opísal, že zablokovanie mitochondriálneho metabolizmu železa v nádorových bunkách zabraňuje ich rastu a deleniu, ale aj schopnosti metastázovania. Nakoniec vedie k ich smrti. Vedci látku už úspešne otestovali na myšiach.

Novo popísaný mitochondriálne cielený deferoxamín (mitoDFO) využíva metabolické odlišnosti mitochondrií nádorových buniek. Podľa vedcov je potom zásadné to, že nová látka pôsobí iba na nádorové bunky, nezhubné nezasiahne. Tím preukázal, že látka neovplyvnila systémový metabolizmus železa v myších modeloch. Podľa odborníkov to potvrdzuje preferenčné zacielenie práve do nádorových buniek.

Fragmentácia mitochondrií a ich pohyb smerom k bunkovej periférii Zdroj: Akadémia vied ČR

Zástupcovia AV uviedli, že teraz tím musí vykonať ďalšie predklinické testovanie - zameria sa na viac zvieracích modelov i farmakológiu. Šéf Laboratóriá invazívnosti nádorových buniek pri PRF Jan Brábek uviedol, že jeho laboratórium spolupracuje s kolegami z Biotechnologického ústavu aj na niekoľkých ďalších projektoch prepájajúcich nádorový metabolizmus a invazivitu nádorových buniek.