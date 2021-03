KORONAVÍRUS Novinári žiadajú Orbána o prístup do nemocníc a vakcinačných centier

BUDAPEŠŤ - Desiatky maďarských nezávislých médií v otvorenom liste vyzvali premiéra Viktora Orbána, aby im bol umožnený prístup do nemocníc, kde sa liečia pacienti s covidom, a do vakcinačných centier. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.

Signatári listu požadujú ukončenie reštrikcií, ktoré podľa nich obmedzujú možnosti spravodajského pokrývania priebehu pandémie v Maďarsku. Maďarská vláda tvrdí, že nijaké takéto obmedzenia neexistujú. Priznáva však, že do nemocníc a vakcinačných centier majú prístup len novinári štátnych médií. Hovorca Orbánovej vlády bezprostredne nereagoval na e-mail agentúry Reuters, ktorá od neho žiadala vyjadrenie k otvorenému listu.

Novinári nezávislých médií tvrdia, že majú zákaz hovoriť so zdravotníkmi. Pri žiadostiach o telefonické vyjadrenia ich pravidelne odkazujú len na maďarské ministerstvo zdravotníctva. "Lekári a zdravotné sestry nemôžu slobodne hovoriť s verejnosťou a novinárov nevpúšťajú do nemocníc, takže nemôžeme zistiť, čo sa tam deje," píše sa v liste, pod ktorý sa podpísali zástupcovia 28 nezávislých novín, spravodajských serverov a ďalších médií. Poukazujú v ňom aj na to, že na každodenných vládnych brífingoch sa zverejňuje len veľmi obmedzené množstvo informácií.

Vláda uplatňuje cenzúru

"(Orbánova) vláda v tejto najdôležitejšej otázke verejného diania už rok uplatňuje cenzúru. Je to škandál," uviedol jeden zo signatárov listu, Tamás Ónody Gomperz zo ľavicového magazínu jelen.hu. Maďarsko má v posledných týždňoch spomedzi krajín sveta najviac úmrtí v prepočte na počet obyvateľov. Maďarskí zdravotníci už pritom zaočkovali asi pätinu obyvateľstva, čo je jedna z najvyšších úrovní zaočkovanosti v rámci EÚ.

Na čoraz väčšie ťažkosti, ktoré majú maďarskí novinári pri spravodajskom pokrývaní pandémie, už v utorok poukázala Rada Európy. Maďarská vláda toto tvrdenie odmietla ako neopodstatnené a nepodložené faktami.

Podľa aktivistov a medzinárodných organizácií Orbánova vláda obmedzuje nezávislé médiá už od roku 2010, keď sa ujala moci. Budapešť to popiera, uvádza Reuters. V Maďarsku pribudlo v utorok 302 úmrtí osôb infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2, čo je najviac od začiatku pandémie. Celkový počet úmrtí sa tak zvýšil na 20.737. Počet nakazených sa zvýšil o 6700 na 652.433.