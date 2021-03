KORONAVÍRUS mal u nich ťažký priebeh: Eduard sa opäť učí chodiť, Libora zas trápia problémy s hybnosťou

OSTRAVA - Pacientov, ktorí prekonali ťažký priebeh koronavírusovej infekcie, najčastejšie trápia problémy súvisiace s dýchaním, únavou a oslabeným svalstvom. Aby sa mohli čo najskôr vrátiť do bežného života, potrebujú absolvovať rehabilitácie, podobne ako Eduard a Libor.

U Eduarda sa po prekonaní ťažkého priebehu pandemického vírusu prejavil takzvaný postcovidový syndróm. Pomocnú ruku mu podali špecialisti na Klinike rehabilitácie a telovýchovného lekárstva Fakultnej nemocnice v Ostrave.

„Ešte pred ôsmymi dňami som bol ležiaci, nosili mi misu a nevedel som sa ani umyť, ani si vyčistiť zuby. Nič. Nikomu to neprajem, je to hrozné, ale zvládol som to a som späť,“ opísal pre TN.cz. Eduard sa v tom čase nachádzal pod dohľadom fyzioterapeutky. Na klinike trénoval chôdzu.

Po odznení vážneho stavu v súvise s covidovou infekciou sa na klinike zotavuje aj Libor. Tak ako Eduard, aj on po liečbe na JIS-ke potrebuje rehabilitovať. „Bol som intubovaný, uvedený na umelú pľúcnu ventiláciu a do umelého spánku,“ povedal Libor. Po prvom kole rehabilitácií mu však ostali problémy s hybnosťou zápästia a ramena, ktorých sa teraz usiluje zbaviť pomocou cvičení so špecialistami.

Ilustračné foto Zdroj: SITA/AP Photo/Daniel Cole

Postcovidoví pacienti sa vďaka rehabilitáciám vracajú do bežného života

Lekár Tomáš Hudeček z ostravskej rehabilitačnej kliniky povedal, že pacienti trpiaci postcovidovým syndrómom zväčša potrebujú aj niekoľkotýždňovú intenzívnu rehabilitáciu. „Komplexná rehabilitačná starostlivosť u týchto pacientov spočíva predovšetkým v postupnej vertikalizácii (pomalé uvedenie do vertikálnej polohy, napríklad v sede, pozn. red.) a následne v nácviku chôdze s vhodnou oporou. Veľmi dôležitá je tiež respiračná terapia, nácvik činností bežného dňa a zvyšovanie tolerancie fyzickej záťaže,“ objasnil lekár.