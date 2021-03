VEĽKÉ POROVNANIE vakcín a ich vedľajších účinkov: Tieto sa objavujú najčastejšie

Údaje z klinických štúdií zhromaždené americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) poslúžili na preskúmanie najčastejších vedľajších účinkov vakcín proti COVID-19, píše denník The Guardian. Konkrétne ide o tri vakcíny - Moderna, Pfizer a Johnson & Johnson. Okrem toho odborníci vedľajšie účinky zovšeobecnili a uviedli, že medzi tie najčastejšie patrí:

bolestivosť v mieste vpichu vakcíny

únava

bolesť hlavy a svalov

menej časté vedľajšie účinky môžu zahŕňať aj nevoľnosť, zimnicu a horúčku

prevažná väčšina príznakov spôsobuje nepohodlie, ale nenarúša každodenné aktivity

Prebiehajúce štúdie môžu pomôcť identifikovať najzriedkavejšie vedľajšie účinky a určiť ľudí, ktorí môžu mať na očkovaciu látku osobitnú citlivosť, napríklad potenciálnu alergickú reakciu.

MODERNA

Túto vakcínu, ktorá sa formálne nazýva mRNA-1273, vyvinula spoločnosť Moderna v spolupráci s Niaid. Aplikácia pozostáva z dvoch dávok s odstupom 28 dní. Klinická štúdia, do ktorej bolo zapojených viac ako 30 000 účastníkov na 99 miestach v USA, zistila, že vakcína je bezpečná a účinná, a že chráni ľudí pred COVID-19 v 94,1 percentách prípadov. Spomedzi týchto účastníkov štúdie dostalo vakcínu 15 168 ľudí a zvyšok dostalo placebo.

Vedľajšie účinky po prvej dávke Moderny

Existoval predpoklad, že sa u ľudí vo veku od 18 do 64 rokov vyskytne nejaký vedľajší účinok do jedného týždňa od podania vakcíny. Tieto príznaky sa priemerne upravili do troch dní, často aj skôr. Po prvej dávke zaznamenalo viac ako 86 percent ľudí bolesť v mieste vpichu, 38 percent z nich únavu a 35 percent zase bolesť hlavy.

Vedľajšie účinky po druhej dávke Moderny

Kľúčovou vlastnosťou aplikácie dvoch dávok je, že u ľudí je väčšia pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov po druhej dávke. Bolesť v mieste vpichu evidovalo 90 percent ľudí, únavu zase takmer 68 percent a bolesť hlavy zaznamenalo po druhej dávke vakcíny takmer 63 percent ľudí.

PFIZER

Vakcína vyvinutá spoločnosťou Pfizer s farmaceutickým názvom BNT162B2 využíva technológiu mRNA, podobne ako vakcína od Moderny. Ich experiment zahŕňal 152 webov po celom svete. Zatiaľ čo väčšina (130) bola v USA, pokusné miesta sa nachádzali aj v Brazílii, Argentíne a Južnej Afrike. Do procesu bolo zapojených viac ako 43 000 ľudí. Zistilo sa, že vakcína je účinná na 95 percent pri prevencii proti COVID-19. Vakcína Pfizer tiež funguje na aplikácii dvoch dávok s časovým odstupom 21 dní.

Vedľajšie účinky po prvej dávke Pfizer

Na rozdiel od Moderny Pfizer študoval vedľajšie účinky v dvoch samostatných vekových skupinách: ľudia vo veku 16 až 55 rokov a ľudia starší ako 55 rokov. 83 percent ľudí trápila bolesť v mieste vpichu, 47 percent pociťovalo únavu a takmer 42 percent bolela hlava.

Vedľajšie účinky po druhej dávke Pfizer

Rovnako ako v prípade vakcíny Moderna, aj po podaní druhej dávky vakcíny Pfizer boli vedľajšie účinky bežnejšie. Bolesť v mieste vpichu pociťovalo takmer 78 percent ľudí, únava sa vyskytla u 59 percent a bolesť hlavy u takmer 52 percent očkovaných.

JOHNSON & JOHNSON

Najnovšia vakcína povolená v USA je od dcérskej spoločnosti Johnson & Johnson Janssen. Testovanie zahŕňalo viac ako 40 000 ľudí v devätnástich geografických regiónoch. FDA zistila, že táto vakcína je viac ako 66-percentne účinná pri prevencii stredne ťažkého až ťažkého priebehu COVID-19. Aj keď je táto miera účinnosti nižšia než dve predtým zmienené vakcíny, stále poskytuje takmer dokonalú ochranu pred hospitalizáciou a úmrtím a taktiež značné výhody v boji proti pandémii.

Vedľajšie účinky vakcíny Johnson & Johnson

Vakcína Johnson & Johnson pozostáva iba z jednej dávky, má všeobecne nižšiu mieru vedľajších účinkov. Takmer 59 percent očkovaných pociťovalo bolesť v mieste vpichu, 44 percent trápila únava a takmer 44 percent zaznamenali bolesť hlavy.