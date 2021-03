VIDEO Študentka na Bali chytila do dlane krásneho tvora: Netušila, že sa zahráva s krutou smrťou!

Kaylin Phillipsová mohla na svoj zážitok doplatiť aj životom.

Zdroj: TikTok/ kaylinmarie21

DENPASAR/VIRGINIA - Americká študentka sa nevedomky dostala do úzkeho kontaktu so smrťou, keď počas svojho pobytu v zámorí chytila do dlaní vysoko jedovatú chobotnicu. Vizuálny príťažlivý morský tvor dokáže pri jednom uhryznutí vylúčiť jed desaťtisíc krát silnejší ako kyanid a stačil by na usmrtenie desiatok ľudí.