Otec s dcérou (5) neverili vlastným očiam: VIDEO Pri prechádzke narazili na vzácny úkaz

Po dlhej ceste z polárnych končín mrož skončil na ostrove Valentia tesne pri hlavnom írskom ostrove. Ako prví ho tam zrejme pri nedeľnej prechádzke spozorovali miestni obyvatelia Alan Houlihan a jeho päťročná dcéra Muireann. "Bolo to úžasné, ozajstné dobrodružstvo. Nemohli sme uveriť vlastným očiam, také veci sa dejú raz za život," povedal Houlihan.

The man who, along with his young daughter, spotted an Arctic Walrus on Valentia Island in Co Kerry at the weekend has said there is no sign of it this morning https://t.co/hc5tZdAGY3