Slovenku Adrianu (†29) dobodal na Bali jej expriateľ: V prípade úkladnej vraždy mu hrozí trest smrti

Parera zavraždil svoju bývalú priateľku v jej prenajatom dome na juhu hlavného mesta Denpasar. Obeť našiel jej kolega okolo deviatej hodiny ráno lokálneho času. Akbar Natsir sa pokúšal Adrianu kontaktovať najprv telefonicky, ale nedvíhala. Pri dome volal jej meno, no neodpovedala. Rozhodol sa preto vojsť dnu. Nebolo zamknuté. V kuchyni ju našiel ležať na podlahe v kaluži krvi. Na krku mala viacero bodných rán.

Zdroj: Facebook/A.S.

Dvojica sa mala podľa miestnych médií rozísť približne tri týždne pred tragédiou. V osudný deň však Parera prišiel k nej kvôli motorke, ktorú jej pôvodne nechcel vrátiť a došlo k výmene názorov. Parera sa k hádke počas výsluchu priznal. Slovenka ho chcela vyhodiť, no muž vytiahol nôž a bodal ju. Krv z noža umyl v bazéne, ženin mobil vzal, rozbil a pohodil ho do kríkov. Po odchode sa zbavil oblečenia, ktoré mal na sebe a ktoré polícia neskôr zabezpečila ako dôkazy.

Inštruktorka potápania Adriana mala s Papuáncom Parerom tvoriť pár tri roky, no muž údajne zvykol holdovať alkoholu. Práve ich rozchod sa považuje za hlavný motív vraždy. Od zadržania páchateľa prešlo už niekoľko mesiacov a portál The Bali Sun uviedol, že podľa prokurátora Parera pripustil, že sa nahneval po tom, čo sa Adriana rozhodla ukončiť ich vzťah a taktiež sa obával, že splní vyhrážky a mohla by ho nahlásiť polícii kvôli jej motorke, ktorú neoprávnene využíval. "Obvinenie oznámime počas procesu, Lorens a jeho právnik nepodali žiadne námietky," uviedol v piatok 2. apríla prokurát Lovi Pusnawan.

Zdroj: Facebook/A.S.

Ak bude obžalovaným a uznaný vinným z úkladnej vraždy, Lorensovi hrozí maximálny trest čiže trest smrti. "Súd bude pokračovať v nasledujúcich dvoch týždňoch, keď môžu vypovedať všetci svedkovia," dodal Pusnawan. Medzi dôkazy patrí nôž, ktorý si Parera kúpil na Slovensku počas dovolenky s Adrianou, poškodený mobilný telefón a motorka. Telo obete bolo spopolnené vo februári na Bali.