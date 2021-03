Mladík (†15) sa chcel ochladiť: VIDEO Záhadná smrť v mrazničke starej mamy

To bol bezpochyby dosť bláznivý nápad - so smrteľným výsledkom! 15-ročného Joseho Eduarda Rosu našli mŕtveho v mrazničke v záhrade jeho starej mamy v brazílskom meste Campo Grande. Podľa správy britského The Sun tam tínedžera objavil bratranec. Mŕtvy mladík sedel v mrazničke a mal oblečené iba spodky.

Vyšetrovanie v prípade prevzala polícia, avšak v súčasnosti vylučuje nedbanlivosť tretej strany. Policajti sa domnievajú, že Jose vliezol do mrazničky, aby sa ochladil, keď sa dostal do domu. Pravdepodobne s rezervným kľúčom, ktorý jeho babička mala niekde ukrytý. Chlapca objavil jeho bratranec Carlos Magno Goncalves Rodrigues (20), ktorý hľadal tínedžera, pretože sa neukázal v práci.

Rodrigues pre The Sun povedal: „Nepríjemne to zapáchalo. Otvoril som mrazničku a našiel som ho len tak sedieť v spodkoch.“ Príčina tragickej smrti Joseho preto stále nie je známa. Vyšetrovanie však ukázalo, že sa vyskytli príznaky náhleho ochorenia, pravdepodobne v dôsledku užívania anabolických steroidov. Podľa toho sa Jose Eduardo Rosa mohol jednoducho zadusiť. Prečo sa chlapec nebol schopný včas vyslobodiť zo svojej ľadovej rakvy, zostáva nateraz nejasné.