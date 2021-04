FOTO Zomrela kráska (†20) z Miss Universe: Otáčali sa za ňou všetci muži, vážna príčina smrti

Ako informujú noviny „News & Star“, zomrela v utorok (13. apríla). Teraz by jej matka chcela vyrozprávať jej príbeh - tiež upriamiť pozornosť na zriedkavé ochorenie, ktorým Ahmed trpela.

Mladá žena, ktorá sa pripravovala na maturitu, potom chcela študovať a stať sa neurologičkou, mala Ehlers-Danlosov syndróm (EDS). Dedičné ochorenie, ktoré postihuje spojivové tkanivo a môže mať veľmi odlišné formy.

Ľahko zraniteľná pokožka je jedným z príznakov EDS. Pri niekoľkých druhoch syndrómu sa môžu tiež roztrhnúť vnútorné orgány a krvné cievy. Aj s tým typom, ktorý mala Ahmed.

Chcela o chorobe hovoriť

„Ak by som sa mala stať Miss Universe vo Veľkej Británii, chcela by som zvýšiť povedomie o skrytých obmedzeniach, tým, že by som o ňom sama rozprávala,“ uviedla minulý rok vo svojom prihlasovacom videu na britské finále medzinárodnej súťaže krásy, na ktoré sa vďaka svojej kráse kráľovná severozápadného Anglicka kvalifikovala. „Ukázala by som každodenné boje, ktorým čelíme.“

V celej Británii je iba 15 ľudí, ktorí majú rovnaké ochorenie ako ona. Kosti jej neustále vyskakovali z kĺbov. Trpela extrémnymi bolesťami, srdcovými problémami a zakrivením chrbtice, kvôli ktorým musela podstúpiť niekoľko operácií.

„Už len vstávanie z postele je pre mňa veľkým bojom,“ uviedla Ahmed vo videu.

Jej smrť v utorok prišla náhle, povedala matka. Presná príčina smrti zatiaľ nie je stanovená. Isté však je, že jej pečeň zlyhala krátko pred smrťou. Tiež sa liečila na závažný črevný zápal (kolitída) v nemocnici Freeman v Newcastle.

Šéfka „Miss Universe Veľká Británia“ Paula Abbandonatová vyjadrila svoj smútok v príspevku na Facebooku: „Súťaž organizujem od roku 2008,“ napísala. "Nestretávam sa často s kandidátom, ktorý robí taký trvalý dojem. Bola to neuveriteľne krásna mladá žena, za ktorou sa otáčali hlavy, keď vošla do miestnosti. Jej odhodlanie bolo ešte inšpiratívnejšie. Pandémia zmarila účasť Saarah na súťaži minulý rok, ale my sme dúfali, že sa v roku 2021 vráti. Naše srdcia sú zlomené. Svet stratil krásnu ženu a úžasnú dušu.“

Voľby „Miss Universe Veľká Británia“ boli v roku 2020 kvôli koronavírusu zrušené a odložili sa na tento rok. Saarah Ahmed zanechala za sebou svoju matku, otca a štyroch bratov.