Mal iba 29: Osobný tréner zomrel po požití fitness koktailu, zanechal po sebe ženu a deti

Rovnako ako u všetkých doplnkov výživy, platí to aj pri fitness nápojoch: Nepreháňajte to. Pre osobného trénera z Walesu prišlo toto varovanie zjavne neskoro. Zomrel krátko po požití nápoja pred tréningom, ktorý si predtým zmiešal s kofeínom. Thomas Mansfield údajne utrpel smrteľný kofeínový šok. Mal iba 29 rokov.

Ako píše britský denník Daily Mail, otec dvoch detí sa po konzumácii kokteilu sťažoval na malátnosť a búšenie srdca. O niekoľko minút neskôr Thomas Mansfield skolaboval vo svojom dome v Colwyn Bay pred svojou manželkou. Privolaná sanitka ho odviezla do nemocnice Glan Clwyd, kde na pohotovosti zomrel.

Zdroj: Getty Images

Lekári potvrdili ako príčinu smrti otravu kofeínom

Pri vyšetrení mŕtveho muža sa zistilo, že Mansfield mohol skonzumovať päťnásobok potenciálne smrteľného množstva kofeínu. Výsledky pitvy naznačili, že predbežnou príčinou smrti bola otrava kofeínom. Toxikologické testy preukázali, že fitness tréner mal hodnotu 392 miligramov kofeínu na liter krvi. Koroner uviedol, že už 78 miligramov na liter krvi môže spôsobiť smrť.

Pre lepšie pochopenie: Jedna šálka kávy by normálne priniesla iba obsah kofeínu v krvi na jednocifernú hodnotu na liter - v závislosti od sily by to bolo medzi 2 a 6 mg. Po vyšetrovaní zostávalo nejasné, koľko prášku si Thomas Mansfield vmiešal do svojho nápoja. Mnoho značiek kokteilov pred tréningom obsahuje od 150 mg do 300 mg kofeínu na jednu porciu a čajová lyžička čistého kofeínového prášku obsahuje ohromujúcich 3 200 mg.

Zdroj: Getty Images

Thomas Mansfield zanechal po sebe manželku a deti

Pre manželku Thomasa Mansfielda je ťažké znášať stratu jej manžela. Pár by začiatkom marca oslávil druhé výročie svadby. Pár má spolu dve deti. Mansfieldova manželka napísala na sociálnu sieť, že bola z tragédie „absolútne zlomená“. "Môj svet bol naštrbený a moje deti prišli o otca. Stratila som svoju životnú lásku. Tom zomrel v nemocnici, rodina sa veľmi snažila, ale nestačilo to. Bol to celý môj život, nikdy sa cez to neprenesiem,“ hovorí smutný príspevok.