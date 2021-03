Prvá turecká jadrová elektráreň: Erdogan a Putin spustili výstavbu reaktoru

Podľa tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana tento "symbol turecko-ruskej spolupráce" uvedie Turecko do svetovej "ligy jadrových krajín". Prvú tureckú atómovú elektráreň v provincii Mersin na pobreží Stredozemného mora budujú ruské štátne spoločnosti. Obe krajiny podpísali príslušnú dohodu v roku 2010 a stavba začala v roku 2018, pripomína AP. Turecko je v súčasnosti do veľkej miery závislé od dodávok elektriny z iných krajín. Minister pre energetiku Fatih Dönmez uviedol, že dokončená elektráreň Akkuyu so štyrmi reaktormi vygeneruje až desať percent domáceho dopytu elektriny.

Zdroj: SITA/Turkish Presidency via AP, Pool

Prvý reaktor uvedú do prevádzky v roku 2023, keď bude moderný turecký štát oslavovať svoje sté výročie, povedal Erdogan pri stredajšom slávnostnom začiatku výstavby tretieho bloku elektrárne. Zároveň dodal, že spolupráca Ruska a Turecko hrá "kľúčovú úlohu" pri udržiavaní regionálnej stability. Ruský prezident Vladimir Putin, ktorý vystúpil prostredníctvom telemostu z Moskvy, jadrový projekt nazval "vlajkovou loďou" spolupráce oboch krajín. Vyjadril nádej, že "zlepší rusko-turecké partnerstvo vo všetkých jeho podobách" a posilní vzájomné priateľské vzťahy, napísal denník The Moscow Times.