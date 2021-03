Veľká nádej v boji s KORONAVÍRUSOM: Môže to byť svätý grál! Vedci vyvinuli účinnú pilulku

Je na obzore tabletka proti koronavírusu? V každom prípade testy na pilulke proti Covidu nazvanej Molnupiravir od spoločnosti Merck and Ridgeback Biotherapeutics preukázali zjavné príznaky zníženia počtu vírusov u infikovaných pacientov.

Americký lekár Marc Siegel, ktorý je poradcom televízie Fox News v medicínskych otázkach, je presvedčený, že tabletka môže byť „veľmi sľubná“ pre tisíce ľudí, aj keď doteraz bolo testovaných iba 202 pacientov. Siegel: „Mohla by to byť budúcnosť, ak vakcína skutočne dostane pandémiu pod kontrolu a budú iba ojedinelé prípady.“ Testy na fretkách sa už úspešne vykonali na jeseň.

Ako protichrípkový liek Tamiflu

Podobne ako chrípkový liek Tamiflu, aj tento liek sa bude užívať päť dní, aby sa zabránilo množeniu koronavírusu. Siegel nadchýna: „Môže to byť svätý grál, pretože bol testovaný v druhej fáze. Doslova zastavil vírus.“ U vyšetrených pacientov sa nezistili po liečbe žiadne vírusy.

Zdroj: Getty Images

V štyroch prípadoch sa vyskytli vedľajšie účinky, ktoré priamo nesúviseli s liekom. Oznámila to nemecká chemická spoločnosť Merck. Zároveň sa vyvíja druhý liek s názvom MK-711.

O pár mesiacov na trhu

Vedúci štúdie William Fischer z University of North Carolina hovoril o sľubných výsledkoch. Ak sa to potvrdí v ďalších štúdiách, mohlo by to mať „významné následky na verejné zdravie“.

Siegel očakáva, že USA budú do leta bez výskytu koronavírusu. V jednotlivých prípadoch sa potom môže použiť liečba molnupiravirom. Siegel počíta s tým, že liek bude na trhu o štyri až päť mesiacov.

Doteraz sa skúšalo ako prostriedok proti koronavírusu antimalarické liečivo hydroxychlorochín. Počas choroby ho užil aj bývalý americký prezident Donald Trump (74). Účinnosť však zatiaľ nebola preukázaná, testy na pacientoch s koronavírusom boli prerušené.