Učiteľka matematiky (27) neodolala zakázanému: Za sex so žiakmi jej hrozí poriadny trest!

Ashton Alana McCluskeyová mala sex so žiakom.

Zdroj: Lauderdale County Detention Center

MONTGOMERY - Ashton Alana McCluskeyová (27) učila 7. ročník na škole v USA - a dvakrát mala sex so študentom, ktorý nebol starší ako 17 rokov. To by ju teraz mohlo dostať na dlhú dobu za mreže.