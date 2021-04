Sexuálny rozruch v Dubaji: VIDEO Natáčanie porna? Modelky pózovali nahé na balkóne!

V byte sa nachádzalo približne 40 modeliek, z toho filmového nakrúcania na balkóne sa malo zúčastniť približne 20 z nich. Špekuluje sa, že zábery mali byť použité pre neidentifikovanú izraelskú verziu pornostránky v USA.

Podľa portálu dailymail.co.uk pochádzali všetky zúčastnené modelky z postsovietskych krajín - Ruska, Bieloruska, Moldavska a 11 aj z Ukrajiny. Medzi zadržanými sa nachádza aj organizátor tohto oplzlého počinu. Moskovské médiá ho identifikovali ako Rusa Alexeja Kontsova (33). Polícii mal povedať, že zdieľaním explicitného videa urobil "fatálnu chybu" a najal si právnikov, aby ho dostali z dubajského väzenia.

Zákony o slušnosti na verejnosti v Spojených arabských emirátoch, ktoré sa týkajú nahoty a iného „oplzlého správania“, zahŕňajú tresty až šesť mesiacov väzenia a pokutu 5 000 dirhamov (cca 1150 eur).

Zdieľanie pornografického materiálu sa trestá tiež väzením a pokutou až do výšky 500-tisíc dirhamov podľa zákonov krajiny, ktoré vychádzajú z islamského práva. "Takéto neprijateľné správanie neodráža hodnoty a morálku emirátskej spoločnosti," uvádza sa v policajnom vyhlásení.

