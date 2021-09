Policajný párik ignoroval hlásenie o lúpeži: V aute sa počas služby radšej oddával sexu!

LONDÝN - Disciplinárna komisia v anglickom Surrey sa zaoberá poburujúcim správaním dvojice policajtov, ktorí v pracovnom čase zanedbávali svoje povinnosti a radšej sa venovali sexuálnym hrám v služobnom aute. Ignorovali tak nielen hlásenie o vlámaní, ale aj hlásenie o tom, že treba prísť do nemocnice vypočuť dve obete vážneho útoku v nočnom klube. Na všetko sa prišlo vďaka odpočúvaciemu zariadeniu, ktoré dal do vozidla nainštalovať podozrievavý šéf.

Napriek tomu, že on bol ženatý a ona vydatá, mámilo ich to v práci k sebe natoľko, že sa nedokázali od seba odtrhnúť. Kolegovia Molly Edwardsová a Richard Paton (39) využívali spoločné chvíle tak intenzívne, že si dokonca zabudli plniť aj pracovné povinnosti. Fámy o aférke však neušli pozornému uchu šéfa, ktorý dal do ich služobného vozidla nainštalovať odpočúvacie zariadenie, ktoré dvojicu usvedčuje z ignorovania hlásení.

Keď sa o 4.51 h ráno ozvala z vysielačky naliehavá žiadosť o pomoc pri vlámaní do obchodu s elektroinštaláciou, bolo potom počuť Patona ako hovorí: "ah, vyzlečme sa". Tam sa snaha policajtov o pomoc skončila. Rovnako o niečo skôr, o 4.17 h ignorovali volanie, aby navštívili nemocnicu, kde majú byť obete útoku z nočného klubu. Pritom ich vozidlo, v ktorom sa oddávali radovánkam, stálo iba 15 minút od nemocnice.

Obaja dali výpoveď

„Z prepisov toho, čo sa stalo po volaní, je zrejmé, že sexuálna aktivita pokračovala," uviedol predseda disciplinárnej komisie. Podľa denníka The Sun tajné záznamy z hliadkového vozidla prehraté komisii odhalili, ako dvojica diskutuje o svojich sexuálnych fantáziách. Obaja policajti sami dali výpoveď. Inak by im za preukázané hrubé pochybenia hrozil aj tak vyhadzov.

Paton popiera, že by spolu mali úplný pohlavný styk. Seržantka trvala na tom, že sexuálne aktivity prebiehali iba dva dni, kým bolo auto odpočúvané. Predtým, ako podala výpoveď, napísala v prehlásení o ich afére, že nešlo vždy iba o niečo sexuálne, pretože sa niekedy držali iba za ruky. „Užívala som si spolu strávený čas, ale uvedomila som si, že to, čo robíme, je zlé, a povedala by som mu, že by sme s tým mali prestať," uviedla Edwardsová.