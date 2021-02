Prokuratúra dostala Trumpove daňové záznamy po viac ako roku súdnych sporov

WASHINGTON - Prokuratúra na newyorskom Manhattane dostala daňové záznamy bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Potvrdil to vo štvrtok jej hovorca Danny Frost. Ukončil sa tak viac ako ročný súdny spor, ktorý žiadosť o daňové priznania a firemné daňové záznamy exprezidenta sprevádzali, uvádza agentúra DPA.

Frost uviedol, že požadované dokumenty dodala Trumpova bývalá účtovnícka firma Mazars USA v pondelok. Stalo sa tak v deň, keď Najvyšší súd USA odmietol vyhovieť žiadosti Trumpových právnikov a zablokovať verdikt súdu nižšej inštancie, v súlade s ktorým musel Trump odovzdať daňové záznamy štátnemu prokurátorovi v New Yorku. Úrad manhattanského prokurátora Cyrusa Vancea žiadal vydanie osobných a firemných daňových záznamov Trumpa za takmer osem rokov.

Vyšetrovanie Vancea sa sčasti týka platieb pre dve ženy - pornoherečku Stormy Daniels a modelku Karen McDougalovú - za mlčanie počas predvolebnej kampane v roku 2016 o ich údajných aférach s Trumpom. Vance naznačil, že vyšetrovanie by sa mohlo týkať aj daňových podvodov, z ktorých je podozrivá Trumpova spoločnosť The Trump Organization.

Trump akékoľvek pochybenie odmieta

Donald Trump akékoľvek pochybenie odmieta a celé daňové vyšetrovanie označuje za politicky motivované, respektíve "pokračovanie najväčšieho politického honu na čarodejnice" v dejinách USA. Trump svoje daňové priznania nezverejnil od vtedy, ako v roku 2015 prvýkrát kandidoval za prezidenta USA, pripomína DPA.

Vyšetrovanie Vancea prebieha za zatvorenými dverami, pred Veľkou porotou, čo znamená, že daňové záznamy Trumpa sa nikdy nemusia dostať na verejnosť. Nie je dosiaľ ani zrejmé, či vyšetrovanie povedie k trestnému stíhaniu, vôbec prvému v ktorom by figuroval americký exprezident, uvádza agentúra AFP. Trumpovi by v prípade obvinenia a následného usvedčenia mohlo hroziť aj odňatie slobody.

Denník New York Times vlani v septembri informoval, že získal údaje o daňových priznaniach Trumpa a stovkách jeho firiem za viac ako dve desaťročia. Podľa tejto správy zaplatil Trump v roku, v ktorom nastúpil do funkcie prezidenta, federálne dane vo výške len 750 dolárov, pričom v 11 z 18 preskúmaných rokov neplatil žiadnu daň z príjmu. Trump správu denníka označil za "falošnú" a trval na to, že dane platil, hoci dôkazy ani ďalšie podrobnosti o tom neposkytol.