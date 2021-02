Trump vyzval republikánov, aby sa zbavili senátneho lídra McConnella

"Republikánska strana nemôže byť nikdy znova rešpektovaná ani silná, ak budú v jej vedení takí politickí 'lídri' ako senátor Mitch McConnell," uviedol Trump vo vyhlásení. "Mitch je upätý, mrzutý a neusmievavý politický pätolizač, a ak s ním republikánski senátori zostanú, nikdy znova nevyhrajú," dodal Trump. Útok exprezidenta nasledoval po tom, čo McConnell v sobotu 13. februára vyhlásil, že aj keď v procese impeachmentu proti Trumpovi hlasoval za jeho oslobodenie, bývalý prezident je "prakticky a morálne zodpovedný" za vpád svojich priaznivcov do budovy Kongresu vo Washingtone zo 6. januára.

Trump vo svojom najdlhšom vyjadrení k politike od odchodu z Bieleho domu obvinil McConnella z toho, že práve on môže za stratu republikánskej prevahy v Senáte, a sebe pripísal zásluhy za to, že strana zaznamenala zisk kresiel v Snemovni reprezentantov. Exprezident si pripísal zásluhy aj za to, že McConnell bude zastupovať v Senáte štát Kentucky ďalších šesť rokov. V hornej komore Kongresu slúži 78-ročný senátor od roku 1984 a posledných šesť rokov mal ako líder väčšiny veľký vplyv.

"Ľutujem len jedno: McConnell 'žobral', aby som ho vo voľbách 2020 silno podporoval pred skvelými ľuďmi z Kentucky, a ja som to robil," uviedol Trump. "Bez mojej pomoci by McConnell prehral, a škaredo," dodal. Exprezident pohrozil, že svoju neutíchajúcu popularitu medzi republikánskymi voličmi využije na podporovanie akéhokoľvek republikánskeho kandidáta, ktorý bude presadzovať jeho politický program - nasledujúce celoštátne voľby budú v novembri 2022. "Keď to bude nutné, podporím takých súperov v primárkach, ktorí budú zastávať heslo Urobme Ameriku opäť veľkou a obhajovať našu politiku Amerika na prvom mieste," napísal Trump.