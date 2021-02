Päť krajín EÚ vyzvalo na zvýšenie produkcie vakcín proti KORONAVÍRUSU

Premiéri Belgicka, Dánska, Poľska a Španielska spolu s prezidentom Litvy prišli so svojou výzvou pred tohtotýždňovým videosummitom EÚ, ktorý bude venovaný snahám o koordinovaný postup v boji proti pandémii. Svoj list adresovali predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi. Uviedli v ňom, že komplikácie pri výrobe očkovacích látok viedli k veľkému oneskoreniu ich distribúcie. To v kombinácii so šírením nových variantov koronavírusu ohrozuje snahy EÚ zamerané na obnovu a návrat k normálnemu životu. "Naším kľúčovým posolstvom dnes je, že musíme naliehavo integrovať a strategicky koordinovať náš hodnotový reťazec, aby sme posilnili naše kapacity na výrobu vakcín v Európe," napísali lídri.

Lídri piatich krajín v liste okrem iného zdôrazňujú potrebu poskytovania podpory výrobcom vakcín na území EÚ v prípade, že počas výrobného procesu dôjde k neočakávaným problémom. Poukázali aj na nevyhnutnosť výstavby nových a prispôsobenia už existujúcich produkčných zariadení.

Predseda Európskej rady v pozývacom liste pre premiérov a prezidentov členských krajín Únie zverejnenom v utorok uviedol, že hlavnými témami dvojdňového videosummitu EÚ, ktorý sa uskutoční vo štvrtok a v piatok (25. a 26. 2.) budú koordinácia opatrení proti pandémii koronavírusu a otázky spojené s obranou a bezpečnosťou. Záver summitu bude venovaný vzťahom medzi EÚ a krajinami južného susedstva.