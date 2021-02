Lídri krajín EÚ na videosummite: Konkrétna dohoda o očkovacích preukazoch sa zatiaľ nezrodila

V záveroch Európskej rady sa uvádza, že epidemiologická situácia zostáva vážna a nové varianty vírusu predstavujú veľkú hrozbu. Premiéri a prezidenti sa zhodli na obmedzení cestovania v EÚ, ktoré nie je nevyhnutné, čo má byť v súlade so zásadami proporcionality a nediskriminácie a zachovať pritom neobmedzený tok tovarov a služieb na jednotnom európskom trhu. Diskusia sa týkala aj očkovacích preukazov, konkrétna dohoda sa však nezrodila. Účastníci summitu súhlasili s myšlienkou spoločného prístupu a k tejto otázke sa vrátia na ďalších summitoch.

Očkovanie už prebieha vo všetkých členských štátoch Únie, treba však urýchliť povoľovanie, výrobu a distribúciu vakcín, ako aj samotnú vakcináciu. Podľa záverečného vyhlásenia musia farmaceutické spoločnosti zabezpečiť predvídateľnosť výroby vakcín a dodržiavať zmluvné termíny ich dodania. Účastníci videosummitu potvrdili solidaritu EÚ s tretími krajinami a zdôraznili odhodlanie zintenzívniť globálnu reakciu na pandémiu, zlepšovať prístup k vakcínam pre krajiny v susedstve EÚ a podporovať globálny prístup k očkovaniu prostredníctvom nástroja COVAX, ktorý predpokladá distribúciu vakcín do 92 krajín sveta.

Rokovania sa zamerali aj na širšiu oblasť zdravotnej politiky s dôrazom na posilňovaní odolnosti EÚ. To podľa záverov summitu predpokladá zlepšenie koordinácie na úrovni EÚ, aby bolo možné zabezpečiť lepšiu prevenciu, pripravenosť a reakciu na budúce mimoriadne situácie v oblasti zdravotníctva. V praxi to znamená zaistiť potrebné financie na nákup dostatku vakcín a kritických zdravotníckych zásob pre všetky členské štáty, podporovať vývoj bezpečných a účinných vakcín a liekov a čo najlepšie využívať digitálne technológie na výskum a zdravotnú starostlivosť. Do tejto oblasti patria aj návrhy vybudovať európsku zdravotnú úniu a pripraviť farmaceutickú stratégiu, ktorá zaistí prístup k liekom vo všetkých členských štátoch.

Lídri EÚ vyzvali Európsku komisiu, aby do júnového summitu EÚ predložila správu o ponaučeniach z pandémie ochorenia COVID-19. Správa by mala zahŕňať údaje o tom, ako prebiehalo zdieľanie informácií, koordinácia aktivít a spoločné verejné obstarávanie kritického zdravotníckeho vybavenia a návrhy, ako zabezpečiť primerané výrobné kapacity v EÚ a ako vybudovať strategické zdravotnícke rezervy. Videosummit pokračuje v piatok doobeda a lídri EÚ sa budú venovať otázkam obrany a bezpečnosti.