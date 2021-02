KORONAVÍRUS Ukrajina hlási výrazný nárast počtu prípadov oproti predošlému dňu

Podľa ministra bolo za posledných 24 hodín hospitalizovaných 2770 ľudí, 3889 sa uzdravilo a 135 ochoreniu COVID-19 podľahlo. Celkovo tak Ukrajina dosiahla od začiatku pandémie 1.325.841 prípadov tejto infekcie, 1.159.311 uzdravení a 25.596 úmrtí.

Núdzový stav a celoštátna karanténa zostávajú v platnosti do 30. apríla. Počnúc 24. februárom vstupuje do platnosti tzv. adaptívna karanténa, ktorá rozdeľuje regióny do zón v závislosti od úrovne epidemiologickej hrozby. Pre zhoršujúcu sa situáciu bola sprísnená karanténa v oblastiach Ivano-Frankivskej a Černovickej.