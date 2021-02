VIDEO záchrany z pazúrov ľadovej smrti: Zranený turista (33) prežil v Alpách sedem krutých nocí

Talian z Terstu uviazol vo výške asi 700 metrov nad morom severne od mesta Udine na mieste, kde nebol mobilný signál. Záchranári ho objavili vďaka jeho izolačnej prikrývke, ktorá ležala vedľa neho, on sám bol zahrabaný v lístí. Výletníkovi sa podarilo dostať k potoku, takže sa mohol napiť. Našli ho pri vedomí, ale s ťažkými pomliaždeninami a vyhladnutého.

