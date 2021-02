Stredisko pod paľbou kritiky: Lyžiarov vozia na kopec taxíky! Ochranári sú zdesení

"Človek si pripadá ako v Paríži počas dopravnej zápchy," uviedol denníku roztrpčený obyvateľ francúzskej metropole, ktorý prišiel na hory za čerstvým vzduchom. Lyžiarske stredisko nechcelo ani v čase koronavírusových obmedzení prísť o klientelu, a tak nechalo pre automobilovú dopravu upraviť jednu dvojkilometrovú modrú zjazdovku. Tento krok ale s ohľadom na znečistenie kritizujú ekológovia. "Na horách pritom možno podnikať množstvo ďalších vecí, napríklad bežkovanie, skialpinizmus, výpravy na snežniciach či jazdy so psím záprahom," poznamenal Frédi Meignan, šéf združenia na ochranu hôr Mountain Wilderness.

À Courchevel, pour contourner la fermeture des remontées mécaniques, les skieurs montent en haut des pistes... en taxi. Embouteillages et pollution : "on est là pour 3 jours, donc on en profite".



Le monde des 1% "pas concernés", hors du monde réel. Off shore.

