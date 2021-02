Počet nakazených KORONAVÍRUSOM v Anglicku výrazne klesá: Dôvod? Podľa vedcov to nie je vakcínou

LONDÝN - Od januára v Anglicku výrazne klesol počet ľudí infikovaných koronavírusom, pričom terajšie čísla sú porovnateľné s údajmi z vlaňajšieho septembra. Vyplýva to zo štúdie vedcov z Kráľovskej univerzity v Londýne, do ktorej bolo zapojených viac ako 85-tisíc náhodne vybraných dobrovoľníkov.

Štúdia REACT vedcov z Kráľovskej univerzity v Londýne zistila, že od polovice januára počet infikovaných koronavírusom v Anglicku klesol o viac ako dve tretiny, v Londýne pritom o 80 percent. Naďalej je však počet infikovaných vysoký - medzi 4. a 13. februárom bol koronavírus odhalený u jedného z 200 ľudí, čo je porovnateľné s údajmi zo septembra. Hoci ide o predbežné výsledky, doterajšie závery naznačujú, že protikoronavírusové obmedzenia a zníženie kontaktov majú pozitívny dopad. Informoval o tom spravodajský web BBC.

Uvoľňovanie bude opatrné

Premiér Boris Johnson by čoskoro mal dostať ďalšie dáta k účinnosti vakcinácie a v pondelok sa očakáva zverejnenie plánu na postupné zmiernenie lockdownu v Anglicku. V stredu premiér povedal, je úplne správne k rozvolňovaniu pristupovať na základe dát. Zdôraznil pritom, že opatrenia v Anglicku budú zmierňované opatrne.

Vo viac než 66-milionovej Británii sa v stredu potvrdila nákaza koronavírusom u ďalších 12 718 ľudí, čo je v sedemdňovom priemere pokles o 24 percent. Hlásených bolo tiež ďalších 738 úmrtí v súvislosti s chorobou covid-19.

Lepší trend, ako mnohí dúfali

Od začiatku do polovice februára sa koronavírus preukázal u 0,51 percenta ľudí testovaných v rámci štúdie Kráľovskej univerzity v Londýne. Ide o pokles od začiatku januára, kedy miera pozitivity predstavovala 1,57 percenta. V Londýne za šesť týždňov pomer pozitívnych nálezov u účastníkov štúdie klesol z 2,83 percenta na 0,54 percenta.

Autor štúdie profesor Steven Riley označil pokles v počte nakazených v Londýne za výrazný. Poznamenal, že takto "silný klesajúci trend od januára je lepší, než mnohí dúfali".

Počty infikovaných klesajú vo všetkých anglických regiónoch a výrazne v hlavnom meste či na juhovýchode. Na severe Anglicka je klesajúci trend miernejší. Rozdiel môže súvisieť s tým, že v Londýne a na juhovýchode Anglicka bol lockdown sprísnený skôr, po náraste infikovaných pred Vianocami, čo súviselo so šírením nákazlivejšej mutácie koronavírusu, ktorá bola prvýkrát odhalená v Kente.

Najviac nakazených bolo detí a mladých ľudí

Štúdia zaznamenala pokles infikovaných naprieč vekovými skupinami. Najvyššie počty nakazených boli pritom odhalené u vekových skupín od päť do 12 rokov a od 18 do 24 rokov. V oboch prípadoch však pozitivita predstavovala menej ako jedno percento. Najnižší pomer infikovaných bol naopak zaznamenaný v skupine ľudí starších ako 65 rokov, v ktorej bolo infikovaných 0,3 percenta účastníkov štúdie. V porovnaní s minulým lockdownom bola prezenčná výučba u malých detí častejšia, čo mohlo prispieť k mierne vyššiemu pomeru infikovaných v tejto vekovej skupine. Vedci ale zároveň zdôraznili, že otvorenie škôl všetkým žiakom je priorita.

Väčšiu pravdepodobnosť nákazy vedci vypozorovali napríklad u ázijskej menšiny, pracovníkov domovov pre seniorov a ľudí žijúcich v chudobnejších štvrtiach a väčších domácnostiach.

Vakcinácia sa zatiaľ na znížení veľmi nepodieľala

Vzhľadom na to, že klesajúci trend infikovaných odhalili naprieč vekovými skupinami, doterajšie výsledky podľa vedcov nenaznačujú, že by sa na znížení miery infekcie prejavila vakcinácia. Keby to tak bolo, očakávali by u seniorov väčší pokles nakazených, uviedla televízia Sky News. Štúdia doteraz neprešla recenzným riadením a nebola oficiálne publikovaná. Až sa tak o niekoľko týždňov stane, mohol by dopad očkovania byť znateľný, píše BBC.

V nemocniciach naprieč Britániou je stále hospitalizovaných vyše 20-tisíc ľudí s covidom-19. Hoci počty novo hospitalizovaných klesli, zostávajú relatívne vysoké a podľa štúdie stále vyššie než počas prvej vlny v apríli minulého roka.