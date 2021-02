Bieloruská opozícia odmieta riešenie krízy reformou ústavy: Žiada dialóg

"Znovu opakujeme, že na obnovenie jednoty v spoločnosti je potrebný plnohodnotný dialóg o spôsoboch riešenia politickej krízy. Prvým krokom dialógu musí byť odmietnutie (uplatňovania) represií z politických dôvodov, ako aj prepustenie všetkých politických väzňov," uvádza sa vo vyhlásení opozície. Zverejnené bolo v reakcii na výsledky VI. všebieloruského ľudového zhromaždenia, na ktorom sa vo štvrtok a piatok zúčastnilo 2700 delegátov - zástupcov vládnych úradov a vybraných zástupcov občianov. Opozícia vo svojej reakcii konštatovala, že vedenie krajiny sľubuje ústavnú reformu v nádeji, že "spoločnosť sa vyrovná s tým, čo sa deje".

Odporcovia súčasného režimu v Bielorusku však súčasne zdôrazňujú, že "prijatie novej ústavy má byť poslednou fázou prekonania politickej krízy". Bieloruský líder Alexandr Lukašenko v piatok vyhlásil, že hlasovanie o novom znení bieloruskej ústavy by sa malo odohrať súčasne s komunálnymi voľbami, a to najneskôr 18. januára 2022. Podľa AP ide o ďalší Lukašenkov pokus upokojiť opozíciu a obyvateľov, ktorí sa v posledných mesiacoch zapojili do protivládnych protestov. Lukašenko zorganizoval referendá o ústavných zmenách už dvakrát, vždy pritom pretlačil zmeny, ktorými si upevnil moc: v roku 1996 takto získal právomoc menovať sudcov a referendum z roku 2004 mu umožnilo uchádzať sa znovu o prezidentský post, aj keď hlavou štátu bol predtým dve po sebe idúce funkčné obdobia.

Všebieloruské ľudové zhromaždenie je grémiom, ktoré nepatrí do systému mocenských orgánov. Jeho delegátmi sú vládni predstavitelia a režimom vybraní zástupcovia z rôznych oblastí spoločnosti. Opozícia naň nemá prístup a kritizovala ho ako nelegálne. Opozícia, ktorej lídri sú uväznení alebo boli nútení odísť do exilu, označila zhromaždenie v Minsku za "politické divadlo". Cieľom zhromaždenia bolo prerokovať a schváliť hlavné body programu sociálno-ekonomického rozvoja Bieloruska na roky 2021-25.

Prvé takéto zhromaždenie sa uskutočnilo v októbri roku 1996 - pred spomenutým referendom o zmenách a doplnkoch do ústavy. Odvtedy sa koná každých päť rokov, aby jeho delegáti schválili program sociálno-ekonomického rozvoja krajiny na nasledujúcich päť rokov. Tento rok sa konalo v čase pretrvávajúcich a nebývalých protestov opozície a časti obyvateľov krajiny proti výsledkom prezidentských volieb z 9. augusta minulého roku. Za ich víťaza bol síce vyhlásený Lukašenko, ale opozícia i Západ považujú výsledky volieb za sfalšované. Demonštranti požadujú rezignáciu Lukašenka, prepustenie politických väzňov a usporiadanie nových volieb.