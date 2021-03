Vláda je v štádiu klinickej smrti, tvrdí odborník: Varovanie pre Matoviča

"Naďalej dokazuje, že je schopný nepredvídateľných rozhodnutí i neočakávaných spojenectiev," upozornil politológ. "Aj túto situáciu sa bude snažiť využiť maximálne vo svoj prospech," doplnil. Otázku zmien vo vláde v každom prípade spája s otázkou Matovičovho zotrvania na čele kabinetu. "Podľa môjho názoru, ak má prísť k rekonštrukcii, tak sa bude týkať postu premiéra, tak to napokon už postavili koaliční partneri," pripomenul. Zatiaľ však Marušiak nevidí ochotu premiéra ustúpiť.

"V ostatných statusoch eskaluje konfrontáciu, nedá sa vylúčiť, že je ochotný riskovať aj predčasné voľby v záujme záchrany osobných preferencií," uviedol politológ. Nie je podľa neho vylúčená ani verzia menšinovej vlády. "A ak fantázii naozaj dáme priestor, tak je tu aj scenár vlády s tichou podporou Smeru. Javí sa to síce ako naozaj divoký nápad, ale v záujme záchrany svojej pozície by možno bol Matovič k niečomu takému schopný pristúpiť," naznačil politológ.

Ani zmena na poste premiéra však podľa Marušiaka neznamená, že vláda nemôže prísť opätovne do situácie, keď sa bude hovoriť o jej rozpade. "Závisí to od toho, či by s takouto zmenou Matovič súhlasil. No i tak, aj z nedávnej minulosti vieme, že takéto zmeny priniesli vnútrostranícke zhoršenie vzťahov. Pripomeňme si vzťah Fico - Pellegrini. A v strane, ktorá je budovaná okolo osobnosti vodcu, nie je vylúčené, že takáto zmena by neskôr znamenala, že koalíciu by definitívne pochoval rozkol v OĽANO," poznamenal Marušiak.