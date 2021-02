Mužovi (49) covid zničil pľúca i obličky: Dojímavé VIDEO jeho prvých krokov po takmer ročnej hospitalizácii

Jason Kelk sa infikoval novým koronavírusom vlani na sklonku marca. Od 4. apríla ležal na JIS-ke v britskom Leedse, kde ho pripojili na pľúcnu ventiláciu. Jeho stav bol veľmi vážny. Priťažila mu aj cukrovka druhého typu.

Po desiatich mesiacoch strávených v nemocnici sa stal malý zázrak. Kelk, ktorému covidová infekcia zničila pľúca i obličky, sa postavil na vlastné nohy. Jeho manželka Sue síce nemohla byť pri ňom, no personál pre manželov spravil dojemný čin – ich stretnutie zorganizoval pred budovou.

Jason Kelk has spent more than 10 months in an intensive care unit at St James' Hospital in Leeds after contracting #COVID19.



He recently managed to take his first steps since falling critically ill.



