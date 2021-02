Češka Manuela (30) uviazla kvôli KORONAVÍRUSU na Tahiti: FOTO V exotike vzbudila pozornosť

V rozhovore, ktorý Manuela poskytla českému webu Novinky, uviedla, že v marci 2020 prišla na Tahiti na výlet z Nového Zélandu. Tam nechala svoju obytnú dodávku a všetky svoje veci. Odchádzala iba s ruksakom zbaleným na mesiac. Tento stav trval až do januára, kedy sa jej kamarátovi konečne podarilo auto predať. "Všetky moje veci, čo je v skutočnosti len škatuľa o 16 kilogramoch, sú na ceste do Polynézie," dodala.

Manuela bola naposledy v Česku v auguste 2019. Na Nový Zéland odchádzala s vtedajším priateľom, ale vzťah sa rozpadol. Zdá sa však, že jej to vôbec neprekáža, práve naopak. "Bohužiaľ nám to nevyšlo a odvtedy cestujem sama a musím to každému len a len odporučiť. Človek tak spozná najlepšie miestnych obyvateľov, život a kultúru," uviedla.

Uviaznutá v exotickom raji

Po prílete do Francúzskej Polynézie na začiatku vlaňajšieho marca Manuela strávila niekoľko dní na hlavnom ostrove Tahiti, potom týždeň na Veľkonočnom ostrove a po pristátí späť na tahitskom letisku zistila, že sa zatvárajú hranice a prichádza karanténa. Prvú noc bývala v hosteli v Pape'ete, na druhý deň odišla na ostrov Moorea, kde zostala takmer 3/4 roka. Vtedy ani len netušila, že v exotickej karanténe zotrvá taký dlhý čas a na Nový Zéland sa už nevráti.

V súčasnosti býva na Tahiti na svojej plachetnici. "Návrat do Česka mi samozrejme napadol, možnosti tu boli, ale chcela som tu zostať, niečo ma tu skrátka držalo a myslím, že som nakoniec urobila dobre, keď sa teraz spätne pozerám na koronavírusový rok v Európe," zhodnotila svoje rozhodnutie.

Plány do budúcnosti

Manuela sa postupne učí plachtiť a opravovať veci na lodi. Do budúcnosti by chcela spraviť Francúzsku Polynéziu dostupnejšou pre Čechov a pomáhať im spoznávať okolité krásy z paluby plachetnice. Čiže byť čosi ako cestovný agent a kapitán v jednej osobe. Kým však na to budú priaznivejšie podmienky, zverejňuje aspoň svoje fotografie na Instagrame.

Pre takýto život sú však nevyhnutné aj financie. Zatiaľ pracuje v oblasti informačných technológií na diaľku do Česka a na Tahati zase na lodiach, kde hľadajú pomocnú ruku. Čiastočne sa živí aj modelingom. Cez Facebook si ju našla agentúra a nadviazali spoluprácu. Jej fotografia je aj na titulke tahitského kalendára na rok 2021. "Je to tu celkom veľká vec, ľudia ma spoznávajú, odvážnejší páni si chodia po podpisy. Trochu som tu na seba upozornila," vysvetlila Manuela, ktorá je na spomínanej snímke nahá.

A čo prostredie a obyvatelia?

"Ľudia sú tu zlatí, nápomocní, starostliví. Koľkokrát sa mi dostalo pomoci od cudzích ľudí, že som si hovorila, že toto by sa mi v Česku asi nestalo. Život je tu pohodový, verím, že je to čiastočne vďaka tunajšiemu podnebiu. Stále teplo a slniečko majú na psychiku iste pozitívny vplyv, atmosféra je tu po celý rok takmer dovolenková, stres veľkomesta tu nezažijete," pochvaľuje si Manuela, no dodáva, že človek potrebuje vedieť aspoň trochu francúzsky. "To sa hodí všade - v reštaurácii, na ulici aj u lekára."