Navaľnyj vyzval svojich priaznivcov: Rusko treba zbaviť zlodejov pri moci

MOSKVA - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj vyzval vo štvrtok svojich priaznivcov, aby prekonali strach a zbavili Rusko "hŕstky zlodejov pri moci". Ide o jeho prvé obšírnejšie vyjadrenie po tom, čo ho súd v utorok poslal do väzenia. Píše o tom agentúra AFP.

Navaľnyj na Instagrame napísal, že tí, čo sú pri moci, si ju môžu udržať, iba ak sa Rusi budú i naďalej báť. "Ale my, prekonajúc strach, môžeme zbaviť našu vlasť hŕstky zlodejov pri moci. Urobme to. Musíme to urobiť," uviedol.

Moskovský súd zmenil v utorok podmienečný trest odňatia slobody v trvaní troch rokov a šiestich mesiacov, ktorý dostal Navaľnyj v roku 2014 v kauze Yves Rocher za spreneveru, na nepodmienečný. Bojovník proti korupcii Navaľnyj (44) si odpyká dva roky a osem mesiacov za mrežami. On sám vyhlasuje, že obvinenia boli zámienkou na jeho umlčanie.

"Železné dvere sa za mnou s ohlušujúcim rachotom zabuchli, ale cítim sa ako slobodný človek, pretože som si istý, že konám správne, pretože mám vašu podporu a podporu mojej rodiny," napísal ďalej Navaľnyj s tým, že odkedy vystúpil z lietadla, ide o pomstu prezidenta Vladimira Putina voči jeho osobe.

Navaľnyj sa vrátil do Ruska v januári po tom, ako sa v nemeckej metropole Berlín zotavoval z údajného otrávenia nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok. Jeho následné zatknutie podnietilo tisíce ľudí, aby v ruských mestách vyšli do ulíc na jeho podporu.