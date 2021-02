Nemecko, Švédsko a Poľsko recipročne vyhostili ruských diplomatov

Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že rozhodnutie Ruska vyhostiť európskych diplomatov vrátane zamestnancov nemeckého veľvyslanectva v Moskve "nebolo nijako opodstatnené". Dodalo, že recipročné vyhostenie ruského diplomata z Nemecka bolo prijaté v úzkej spolupráci s poľskou a švédskou diplomatickou službou.

Švédsko v reakcii na predošlé kroky Moskvy uviedlo, že "dôrazne odmieta ruské tvrdenia, že by sa diplomat zúčastnil na protestoch v Rusku". Krok Moskvy v piatok odsúdila aj Varšava a tiež francúzsky prezident Emmanuel Macron a šéf európskej diplomacie Josep Borell.

Prokremeľská televízia odvysielala film o Navaľného bývaní v Nemecku

Prokremeľská televízia Rossija 1 odvysielala reportáž o vile, ktorú si počas doliečovania po pokuse o otravu bojovou látkou novičok údajne prenajal v Nemecku ruský opozičný politik a bloger Alexej Navaľnyj. Reagovala tak na investigatívny film o údajnom paláci prezidenta Vladimira Putina na čiernomorskom pobreží, ktorý nedávno zverejnil Navaľnyj. Podľa reportáže stanice Rossija 1 si Alexej Navaľnyj počas doliečovania prenajímal vilu v najprestížnejšej časti nemeckého mesta Freiburg, informoval v pondelok spravodajský portál Meduza.io.

Majiteľom vily je architekt pôvodom z poľského prístavu Gdaňsk, ten ruskému štábu ukázal aj spoločnú fotografiu s Navaľným. Reportáž ruskej televízie sprevádzajú pomerne štipľavé komentáre jej autorky, ale aj prestrihy z Navaľného filmu o Putinovom paláci. Ide o dvojposchodovú vilu vo Freiburgu s rozlohou viac ako 300 metrov štvorcových. Na prízemí je priestranná obývacia izba s dvoma pohovkami a televízorom, ako aj dve spálne s terasou a kuchyňa. V kúpeľni je vírivka. K domu patrí aj bazén 10x5 metrov. Na prvom poschodí sú dve obývacie izby s balkónmi, jedna s kachľami a krbom, druhá s jedálenským stolom, kuchyňa, šatňa "vo francúzskom štýle", tri spálne, dve kúpeľne a WC pre hostí.

Deň bývania v tejto vile stojí 530 eur bez zálohy, platí sa v hotovosti, uviedla Rossija 1. Navaľnyj v nej podľa televízie žil takmer dva mesiace - až do svojho odchodu do Ruska. Iba na bývanie tak minul viac ako 30.000 eur. Televízia Rossija 1 vo svojej reportáži odvysielanej v rámci relácie Správy týždňa s Dmitrijom Kiseľovom ukázala aj štúdio Black Forest Studios, kde sa podľa nej vyrábal film o Putinovom paláci. Zamestnanci štúdia však odmietli odpovedať na otázky ruského TV štábu. Tomu sa podarilo zistiť, že v štúdiu na Navaľného filme pracoval tím 20 ľudí, ktorých si najal na týždeň. Film o Putinovi však vznikal dlhšie, Navaľnyj si prenájom štúdia predĺžil o ďalší týždeň. Za prenájom vily a výrobu filmu Navaľnyj podľa odhadov štábu Rossija 1 musel spolu zaplatiť okolo milióna eur. Autorka reportáže si kladie otázku, kde na to "oficiálne nezamestnaný bloger Navaľnyj vzal".

Z výrokov, ktoré zazneli v reportáži si robia žarty

Kiseľov, považovaný aj za "hlas Kremľa" či hlavného kremeľského propagandistu, následne, už z TV štúdia Rossije 1, divákom vysvetlil, že "pseudodokumentárnemu filmu o pseudopaláci Putina" sa venovali "tajné služby USA, Británie a Nemecka". Ich cieľom podľa Kiseľova bolo "uškodiť osobne Putinovi ako prezidentovi i Rusku". Kiseľov skonštatoval, že "Putin má podporu Rusov", čo sa - ako poznamenal ironicky - "našim priateľom nepáči, preto financujú investigatívne portály ako Bellingcat". Bellingcat je jedným z portálov, ktoré sa už v minulosti podieľali na vyšetrovaní viacerých podozrení týkajúcich sa ruských tajných služieb.

Meduza.io informovala, že po odvysielaní spomínanej relácie televízie Rossija 1 sa na sociálnych sieťach v Rusku objavilo množstvo meme, v ktorých si ich autori robia žarty z výrokov, ktoré zazneli v reportáži o Navaľného "vile" vo Feiburgu. Autorka reportáže totiž vyzdvihovala ako luxus aj bežný servis, aký krátkodobým nájomcom poskytujú prenajímatelia bytov či domov: pripravenú misu s čerstvým ovocím, porciovaný čaj i fľašu vína - podľa diskutérov údajne v cene 2.50 eura. Diskutujúci zároveň upriamili pozornosť i na to, že na "rozdiel od Putinovho paláca" v Navaľným prenajatej vile nikde nebadať pleseň. Navaľného film o Putinovom paláci sa objavil na internete krátko po jeho zadržaní po návrate z liečenia v Nemecku a podľa mnohých analytikov prispel k tomu, že zhromaždenia na Navaľného podporu, ktoré sa konali 23. a 31. januára, mali masový charakter.