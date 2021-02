VIDEO Vodca opozície a najznámejší kritik Putina s kontroverznou minulosťou: Kto je Alexej Navaľnyj?

Navaľnyj bol júli 2013 odsúdený za spreneveru v drevárskej firme Kirovles na nepodmienečný trest päť rokov odňatia slobody. Napriek rozsudku v septembri 2013 skončil druhý vo voľbách moskovského starostu s 27 percentami hlasov. Európsky súd pre ľudské práva pri hodnotení rozsudku z roku 2013 dospel k záveru, že ruská justícia porušila Navaľného právo na spravodlivý proces, a tak v novembri 2016 ruský najvyšší súd rozsudok zrušil a nariadil nový proces, v ktorom dostal Navaľnyj vo februári 2017 päť rokov väzenia podmienečne a pokutu 500-tisíc rubľov (cca 5500 eur). V máji toho istého roku oblastný súd zamietol Navaľného odvolanie, právoplatné odsúdenie mu tak podľa ruských zákonov zabránilo kandidovať v prezidentských voľbách 2018.

V decembri 2014 dostal za údajnú spreneveru 27 miliónov rubľov (cca 295-tisíc eur) francúzskej kozmetickej firmy Yves Rocher 3,5-ročný podmienečný trest, jeho bratovi Olegovi súd uložil rovnako dlhý trest, avšak nepodmienečný. Sama firma v novembri 2014 podľa agentúry AFP uznala, že neutrpela "žiadnu škodu". V utorok ho kvôli tejto kauze moskovský súd poslal do väzenia, keď skorší podmienečný trest zmenil na nepodmienečný. Do výkonu trestu sa podľa ruských médií započíta čas, ktorý bol prominentný kritik Kremľa v domácom väzení, takže Navaľnyj má za mrežami stráviť takmer tri roky.

Organizovanie nepovolených demonštrácií

Navaľnyj skončil niekoľkokrát kratší čas vo väzení aj v domácom väzení kvôli organizovaniu nepovolených demonštrácií, čo riešil aj Európsky súd pre ľudské práva, ktorý rozhodol o odškodnení pre Navaľného. Vlani v marci ruské úrady Navaľnému zablokovali účty na žiadosť vyšetrovateľa, ktorý sa zaoberá podozrením z prania špinavých peňazí v jeho fonde.

Otrava novičokom

Po kolapse Navaľného vlani 20. augusta v lietadle, ktorým sa vracal z Tomsku do Moskvy, bol opozičník najprv ošetrovaný v Omsku, kde stroj núdzovo pristál. Po medzinárodnom tlaku a naliehaní rodiny ho stále v bezvedomí prepravili do Berlína s príznakmi otravy. Nemeckí lekári našli v jeho tele stopy otravy, ktoré podľa nemeckej vlády spôsobila nervovo paralytická látka zo skupiny novičok. Navaľnyj bol 7. septembra prebudený z umelej kómy a ešte počas septembra ho prepustili z nemocnice. Neskôr povedal, že považuje za strojcu svojej otravy Vladimira Putina. Kremeľ to niekoľkokrát poprel. V októbri potvrdila prítomnosť látky typu novičok v tele Navaľného aj Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW), na ktorú sa obrátilo Nemecko. Rusko tvrdí, že jeho testy stopy jedu neodhalili. Európska únia uvalila kvôli otrave Navaľného na Rusko sankcie, Moskva následne zverejnila vlastný sankčný zoznam s menami predstaviteľov EÚ.

Zatknutie na letisku

Navaľnyj sa 17. januára vrátil do Moskvy, kde ho ešte na letisku zatkli. Jeho zadržanie odsúdili politici z krajín EÚ. Podľa ruskej väzenskej služby bol zatknutý kvôli tomu, že sa nedostavil v Moskve na kontrolu v súvislosti s podmienečným trestom za spreneveru. Potom Navaľného súd poslal na 30 dní do väzby a v utorok zmenil jeho podmienečný trest na nepodmienečný.

Životopis a kritika za nacionalistickú minulosť

Navaľnyj sa narodil 4. júna 1976, vyštudoval právo na moskovskej Univerzite priateľstva národov a neskôr finančníctvo na akadémii pri ruskej vláde. Má za sebou tiež polročné štúdium na americkej univerzite v Yale. Na svoju prezentáciu hojne využíva sociálne siete.

Navaľnyj býva občas kritizovaný za svoju nacionalistickú minulosť, napríklad spoluzaložil hnutie Narod, ktoré sa ostro stavalo proti prisťahovalcom z Kaukazu a s nimi spájanej údajnej kriminalite. Do ruskej politiky vstúpil v roku 2000 v radoch liberálnej strany Jabloko Grigorija Javlinského, z ktorej bol ale v roku 2007 vylúčený práve za nacionalistické postoje.

Podľa serveru gazeta.ru sa Navaľnyj v počiatkoch podieľal na organizovaní nacionalistických "ruských pochodov", ktoré sa začali konať pri príležitosti Dňa národnej jednoty. K tradičnému repertoáru pochodov patria heslá proti prisťahovalcom, násilie a občas aj hajlovanie. Navaľnyj sa kontroverzných pochodov v minulosti pravidelne zúčastňoval. V roku 2014 v rozhlasovej stanici Echo Moskvy povedal, že ruská anexia Krymu síce je porušením medzinárodného práva, ale "realita je taká, že Krym je súčasťou Ruska". Za nacionalistu Navaľného nedávno označil aj český prezident Miloš Zeman.

Boj proti korupcii

Po vylúčení z radov liberálnej opozície sa Navaľnyj zameral na kritiku korupcie. Kupoval akcie pološtátnych koncernov, ako je plynárenský obor Gazprom, ropná spoločnosť Rosnefť alebo vplyvná banka VTB, aby sa ako menšinový akcionár aj v súdnych bitkách domohol prístupu k informáciám o hospodárení. Následne na blogu odhaľoval neprávosti, spreneveru a korupciu.