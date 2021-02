Moskva chce vrátiť úder: Luxus? Ruská televízia natočila VIDEO z vily, v ktorej býval Navaľnyj

Prelína sa s výrokmi opozičného predáka z jeho videa o Putinovej rezidencii a podľa servera The Moscow Times má ambíciu ukázať, že sám politický aktivista si užíval luxus. Navaľného video s názvom "Putinov zámok", na ktoré nová reportáž reaguje, podľa v pondelok zverejneného prieskumu strediska Levada videla približne štvrtina Rusov.

Podľa krátkej televíznej reportáže zaradenej do programu Vesti nedele, vyšiel Navaľného jeho dvojmesačný pobyt v dome vo Freiburgu asi na 30-tisíc eur. Vilou diváka sprevádza korešpondentka vyslaná na miesto, vo videozázname sa tiež krátko objavuje "architekt vily pôvodom z poľského Gdansku".

Luxusné vybavenie Navaľného bývania

V ironickom odkaze na dokument Navaľného, ​​v ktorom sa hovorí o miestnosti, ktorú si Putin údajne nechal zaplniť liečivým bahnom, korešpondentka necháva nazerať do kotolne a hlas rozprávačky hovorí: "Samozrejme, že žiadna vila sa nezaobíde bez miestnosti so špinou." Toaleta, ako zdôrazňuje reportérka, rozhodne nie je "pozlátená" a skôr sa podľa nej podobá tým, na ktoré sme zvyknutí z vlakov.

Zdroj: YouTube/Rossija 24

Na kameru potom novinárka významne ukazuje štetku, ktorá sa stala jedným zo symbolov nedávnych ruských protestov v reakcii na informáciu, že tento predmet nachádzajúci sa v Putinovej rezidencii údajne stál 700 dolárov (asi 580 eur). Ďalej kamera zaberá vaňu s vírivkou a vnútorný bazén, ktorý má na dĺžku desať metrov.

Na druhom poschodí si televízny štáb všíma okrem iného "priestrannú obývačku", knižnicu, "luxusný výhľad" a balkón. Práve na ňom údajne Navaľnyj natočil video, v ktorom oznámil, že sa vracia do Ruska. Reportáž tiež ukazuje samostatnú šatňu so skriňami potiahnutými látkou a "so zlatými kľúčmi ako z rozprávky" v kľúčových dierkach a botník.

Navaľného video mali financovať tajné služby

Reportáž z vily sa končí slovami: "Ako povedal sám Navaľnyj, je ťažké pochopiť, na čo človek potrebuje päť spální, ale každý máme svoje vrtochy. Problém je v tom, za čie peniaze si oficiálne nezamestnaný bloger tieto dve poschodia prenajal a kto mu zaplatil výrobu pseudodokumentárneho filmu."

Na prehliadku nadväzuje pasáž v štúdiu, v ktorej novinár Dmitrij Kiseljov uisťuje, že video Navaľného Fondu boja s korupciou financovali západné tajné služby. "Cieľom bolo poškodiť priamo prezidenta Putina ako lídra krajiny a v dôsledku tiež samotné Rusko," tvrdí Kiseljov.

Navaľného video je hitom na YouTube

Video, v ktorom Navaľnyj podrobne opísal Putinovu rezidenciu, videlo podľa prieskumu nezávislého centra Levada 26 percent dospelých Rusov, zatiaľ čo 31 percent o ňom nikdy nepočulo, informovala agentúra Reuters. Sedemnásť percent divákov potom uviedlo, že ich mienka o Putinovi sa zmenila k horšiemu, 77 percent uviedlo, že ich názor na Putina sa nezmenil.

Podľa prieskumu centra zverejneného vo štvrtok Putina teraz podporuje 64 percent Rusov, vo vekovej skupine 18-24 rokov 51 percent respondentov. Video zverejnil Fond boja s korupciou 19. januára, dva dni po tom, čo bol Navaľnyj po svojom návrate z Nemecka do Ruska zatknutý priamo na moskovskom letisku. Na kanáli YouTube má reportáž vyše 110 miliónov zhliadnutí.