Navaľnyj žiada slobodu pre seba i politických väzňov

Navaľnyj dostal počas svojho vystúpenia niekoľko napomenutí od sudkyne, keď sa vyjadroval o prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Označil ho napríklad za "úradníčka", ktorý sa "omylom" dostal do Kremľa. Poukázal aj na to, že Putin sa pred voľbami "nikdy nezúčastňoval na debatách". "Jeho jediný spôsob boja je zabiť," vyhlásil Navaľnyj. Podľa neho malo Rusko v dejinách Alexandra Osloboditeľa i Jaroslava Múdreho a "budeme mať Vladimira Traviča". Navaľnyj vyhlásil, že pokus o vraždu s použitím otravnej látky prežil "vďaka dobrým ľuďom - pilotom a lekárom".

Pripomenul, že po zotavení z otravy sa dopustil "ešte závažnejšieho priestupku" ako toho, že prežil - keď sa zapojil vyšetrovania svojej otravy, pričom "sme dokázali, že to bol Putin, kto sa pokúsil o vraždu". Navaľnyj tiež pred súdom upozornil, že Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) je súčasťou ruského súdneho systému a jeho rozhodnutia sú záväzné. Poukázal na to, že Ruská federácia rozhodnutie ESĽP v jeho kauze Yves Rocher uznala len čiastočne, i keď mu vyplatili odškodné. Dodal, že jeho brat si na základe rozsudku ruského súdu odsedel 3,5 roka väzenia. Samotný Navaľnyj, ktorý dostal v kauze podmienečný trest, strávil rok v domácom väzení.

Na margo prebiehajúceho pojednávania Navaľnyj uviedol, že cieľom tohto súdneho procesu je "zastrašiť obrovské množstvo ľudí". "Jedného zavriete, aby ste zastrašili milióny," vyhlásil, pričom vyjadril nádej, že súd s ním nebudú ľudia "vnímať ako signál, že by sa mali viac báť". Jeho odsúdenie podľa neho "nebude prejavom sily, ale slabosti". Navaľnyj svoje vystúpenie uzavrel vyhlásením, že "bojuje, ako najlepšie vie", a mieni v tom pokračovať. "Urobím všetko pre to, aby zákon zvíťazil," zdôraznil s tým, že pozdravuje "všetkých čestných ľudí po celej krajine, ktorí sa neboja a vyrážajú do ulíc a ktorí nikdy nedajú našu krajinu úradníkom, čo ju chcú vymeniť za paláce a akvadiskotéky".

Narážal tým na zistenia investigatívneho tímu svojej nadácie Fond boja s korupciou (FBK), ktorá informovala o luxusnej rezidencii na brehu Čierneho mora. FBK tvrdil, že celý komplex je Putinov, čo však Kremeľ i samotný prezident popreli. K vlastníctvu tejto nehnuteľnosti sa neskôr prihlásil Putinovi blízky miliardár Arkadij Rotenberg. Súd v Moskve sa v utorok zaoberá podnetom Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN), ktorá v prípade Navaľného a kauzy Yves Rocher žiada zmenu jeho podmienečného trestu väzenia na nepodmienečný. Navaľného advokáti očakávajú, že rozsudok v kauze bude vynesený ešte v utorok, informoval spravodajský portál Meduza.io. Jeden z jeho advokátov Vadim Kobzev následne vo svojom vystúpení označil otravu Navaľného z augusta roku 2020 za "politický Černobyľ".