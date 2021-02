Na Malte sa zviditeľnila trojica Slovákov: Únos a vydieranie! Obeť zachránil útek

Obvineniam z únosu a vydierania čelí trojica Slovákov. Peter Tupta (49), Anton Triščík (47) a Adam Mazurkovič (22) mali uplynulú stredu natlačiť do auta 30-ročného muža - tiež Slováka.

Podľa medializovaných informácií mu zviazali ruky, odvliekli ho do lesa a priviazali ho o strom. Uštedriť mu mali rany päsťou, hroziť mu mali aj nožom. Tak opisuje prípad portál Malta Today. Všetko sa malo odohrať v meste Mellieħa na známom ostrove.

Volanie o pomoc počuli v obchode

Slováci mali neskôr svoju obeť presunúť do hotela, kde strávila noc. Na pláne mal byť presun na ďalšie miesto, no muž mal šťastie, podarilo sa mu uniknúť a nájsť pomoc. Ťažko povedať, aký by mal prípad koniec, ak by sa tak nestalo... Nemenovanej obeti podali najprv pomocnú ruku náhodní ľudia, volanie o záchranu mali počuť v neďalekom obchode.

Polícia okamžite konala a trojica podozrivých napokon skončila vo väzbe. Ochrancovia zákona našli aj cenné dôkazy. Medzi nimi vozidlo, ktoré malo byť použité pri únose. U dnes už obvinených bolo aj niekoľko predmetov patriacich obeti.

Prípad rozhodne vrhá zlé svetlo na našu krajinu. Maltské médiá upozornili na vyjadrenie sudcu o tom, že "zahraničné konflikty" nebudú na Malte tolerované, a že takéto spory by sa nemali prenášať na maltské územie.

Na Malte, a dokonca v rovnakom meste, totiž majú s kriminálnikmi zo Slovenska skúsenosti. Koncom júla 2020 maltská polícia informovala o zadržaní hľadanej Slovenky na ich území. Na ženu bol vydaný európsky zatýkací rozkaz. Putá jej nasadili u nej doma, zdržiavala sa taktiež v meste Mellieħa.

Aký bol však dôvod poslednej kriminálnej udalosti spojenej s našou krajinou? Podľa Times of Malta išlo trojici mužov o peniaze. Slováci ale všetky obvinenia zatiaľ odmietajú.