Na Malte mal prať špinavé peniaze: Kočnerov bývalý zať to popiera, pokladal ho za hrozbu v podnikaní

BRATISLAVA - Bývalý zať Mariana Kočnera popiera, že by preňho pral špinavé peniaze na Malte. Christian Ellul popiera aj to, že by s dnes obvineným Marianom Kočnerom reálne podnikal.

Christian Ellul je bývalým zaťom Mariana Kočnera. Ten je v súčasnosti obvinený z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ellul mal Kočnerovi pomáhať s firmami na Malte a podozrievajú ho z prania Kočnerových peňazí. Vyplýva to aj z komunikácie z aplikácie Threema, ktorú zverejnili Aktuality.sk.

"Len mi povedal, že s okamžitou platnosťou ruší všetky firmy a nechce so mnou už nikdy nič mať. A to je k… a veľký problém.“ „On je právnik, utečú mu klienti. On z toho žije. Ja ho úplne chápem. Povedal, že mi pomôže prehodiť to inde, ale že už nemôže spravovať moje firmy,“ písal Kočner Alene Zsuszovej. „Posral sa. On bol vždy sráč".

Podľa českého portáli Investigace.cz však Ellul s Kočnerom dnes nekomunikuje. Zlom mal nastať po vražde Kuckaka a Kušnírovej, kedy sa ako o hlavnom podozrivom hovorilo o Marianovi Kočnerovi, keďže sa Kuciakovi pár mesiacov pred popravou vyhrážal.

"Myslím, že som mu asi povedal, aby do tej firmy neposielal už žiadne ďalšie peniaze za výdavky na prevázdku. A že akonáhle bude niekto ďalší, kto mu pomôže s firmami, tak tieto malé platby môže previesť tomu novému administrátorovi, ktorý sa o to postará," reagoval na správy z Threemy Ellul.

"Kočner bol namočený snáď v každom probléme Slovenska za posledných 20 rokov, považujem ho za hrozbu v podnikaní," dodal bývalý Kočnerov zať s tým, že dnes už s Kočnerom nekomunikuje.

Christian Ellul okrem firiem Mariana Kočnera spravoval na Malte aj firmy pre Pentu, pre dcéru podnikateľa Jozefa Majského Evu Majsku alebo pre slovenského daňového poradcu Marcela Murániho.