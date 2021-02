Prezident Zeman varoval Ústavný súd pred neriešiteľnou krízou

PRAHA - Návrh na zrušenie časti zákona o voľbách do parlamentu, ktorým sa zaoberá Ústavný súd ČR, by podľa českého prezidenta Miloša Zemana mohol v súčasnej situácii destabilizovať politický systém v krajine. Informoval o tom v pondelok spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na vyhlásenie Pražského hradu.

Návrh na zrušenie časti zákona o voľbách do parlamentu podala na súd skupina senátorov ešte v roku 2017. Zeman v liste uviedol, že v súčasnej situácii, keď už boli vypísané voľby do Poslaneckej snemovne parlamentu ČR a začala sa kampaň, považuje zasahovanie do ústavného procesu za "ústavne nezodpovedné". Tieto voľby sa majú konať 8. a 9. októbra 2021.

Prezident takisto uviedol, že nezávislosť rozhodovania súdu rešpektuje. Súdne konanie v súvislosti s návrhom senátorov však podľa neho môže spôsobiť destabilizáciu ústavného systému ČR. "V situácii, keď by došlo k derogácii niektorých esenciálnych ustanovení volebného zákona, bude celá politická reprezentácia postavená do ťažkej situácie," napísal Zeman. Dodal, že politici budú v takom prípade musieť v krátkom časovom úseku nájsť politickú dohodu o znení volebného zákona.

V prípade, keď obe komory Parlamentu ČR nedosiahnu dohodu napríklad na usporiadaní volebných krajov, nastáva podľa Zemana okamih "ústavnej krízy, pre ktorú nemá Ústava ČR nastavené spôsoby riešenia. Zeman Ústavný súd vyzval, aby si bol vedomý všetkých následkov, ktoré môže prípadné zrušenie časti volebného zákona spôsobiť.